Familia de niño muerto en Mercedes denuncia a ASSE

Ayer de mañana los padres y tíos de Brandon radicaron la denuncia penal ante la Fiscalía acompañados de su abogado. Para la familia hubo un error en el suministro de un corticoide que se colocó directamente vía intravenosa cuando en pacientes pediátricos se debe suministrar en intervalos de 30 minutos y diluido en suero.

El abuelo del niño, Camilo Clavero, dijo a El País que "lo que lo mató fue el corticoide, se lo pasaron en seco", denunció. Clavero que se encontraba acompañando a su esposa quien aún permanece internada en el mismo hospital, narró que en determinado momento —luego de pasadas varias horas de la intervención— su hija "vino corriendo hasta acá llorando y diciendo que se le moría el nene".

Tras el aviso, "subimos a la sala en la que se encontraba el niño, no había ninguna enfermera en ese momento", comentó el hombre. Esos fueron los tres minutos más largos en la vida de la mamá de Brandon, que salió desesperada de la habitación en la que tenía a su hijo en la búsqueda de su padre. Primero buscó ayuda en Pediatría, luego en Maternidad y "seguía sin haber enfermeros". Luego siguió a la sala de mujeres y cerca de allí logró al abuelo del niño.

Bajaron a la sala en la que estaba Brandon y alertaron a las enfermeras nuevamente: "Él ahí ya estaba morado", admitió el abuelo de la criatura. Treinta y cinco minutos fue lo que tardó el equipo de salud en intentar reanimarlo sin éxito. Antes había sido trasladado a una habitación contigua a la que se encontraba. "Las enfermeras empezaron a aparecer, lo llevaron a un cuartito y ahí le hacen la reanimación pero el nene ya estaba muerto en la cuna", dijo Clavero.

Hipótesis.

La denuncia penal presentada por la familia ayer se basa en la atención posoperatoria recibida. Mientras tanto, en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), se informó a El País que se está a la espera de la autopsia clínica para cerrar la investigación interna y derivar el caso a la Justicia. Se explicó que el examen clínico es mucho más completo que una pericia forense que investiga causas determinadas y no la generalidad. La presidenta de ASSE, Susana Muñiz, dijo ayer que "lamentamos mucho lo sucedido y no tenemos una explicación de lo que pudo haber pasado; la autopsia es muy necesaria", dijo.

Clavero agregó que "nos dijeron que el niño tenía pulso pero que estaba grave; me parecía raro porque a los quince segundos de no recibir oxígeno una persona muere". La familia del niño considera que hubo mala praxis por parte del personal del centro de salud. "Para nosotros lo mató el corticoide, se lo pasaron en seco, no es que se lo disolvieran en suero a través de un gotero, se lo puso directo", puntualizó. Clavero sentenció: "Mi hija andaba a los gritos por el hospital, para mí ya estaba muerto en la cuna, estaba medio moradito cuando lo vi en la habitación", dijo. El abogado defensor de la familia explicó al portal Agesor que aún no se tiene el resultado de la autopsia y que la información recabada en la denuncia es en base a lo conversado con la médica responsable de la autopsia.