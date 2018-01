Policía busca confirmar identidad de víctimas del accidente en San Carlos

Una ciudadana de nacionalidad brasileña, cuya identidad aún no ha podido ser confirmada por la Policía, se encuentra entre las ocho personas fallecidas en el accidente de tránsito registrado en las ultimas horas de la tarde del sábado a la altura del kilometro 135 de la ruta nacional Nº 9, al noroeste de San Carlos.

La brasileña se encontraba en la camioneta Chevrolet junto a otras seis mujeres y un hombre. El vehículo era conducido por una mujer cuya identidad fue confirmada por las autoridades policiales. Al caer la tarde de la víspera, la Jefatura de Policía de Maldonado aún no había hecho público el listado de las personas fallecidas.

Hay problemas para identificar a las víctimas, sobre todo a dos de ellas, por lo que no se descarta que la fiscal del caso, Patricia Rodríguez, ordene la extracción de una muestra para luego poder cotejarla con otras mediante el mecanismo del ADN. El médico forense extrajo las huellas dactilares de las víctimas para remitirlas a la Dirección Nacional de Identificación Civil para su comprobación. El estado en que quedaron los cuerpos hace dificultosa la identificación de los mismos, indicó una fuente policial.

RELACIONADAS Fallecieron 8 ocupantes de una camioneta en choque en Ruta 9 By Guillermo Lorenzo Fallecieron 8 ocupantes de una camioneta en choque en Ruta 9 Fallecieron 8 ocupantes de una camioneta en choque en Ruta 9

Testimonio.

"Mi hermana Vanessa era la más joven de todas. En febrero cumpliría 19 años. Laburaba en un edificio. Su novio es empleado en un supermercado de la zona. Estaba en la iglesia Beraca para apoyar a todos aquellos que estaban en la mala", contaba ayer uno de sus hermanos mientras aguardaba en la puerta de la morgue de Maldonado. El diálogo se cortó cuando otro de sus hermanos salió del local del Instituto Técnico Forense ubicado al costado del cementerio de la ciudad de Maldonado.

"Es ella", dijo apenas pasó el portón de la morgue. Acababa de pasar por el duro trance legal del reconocimiento de su hermana. Esto ocurrió en las primeras horas de la tarde del domingo. El hermano que dialogaba con El País se paró y lo abrazó. Ambos, sin decir palabra alguna, regresaron a su camioneta blanca estacionada a poca distancia del lugar. Vanessa Silva fue la menor de los ocho tripulantes de la camioneta Chevrolet que se accidentó en la tarde del sábado a la altura del kilometro 135 de la ruta 9. El sábado por la tarde partieron hacia Villa García para participar de una jornada organizada en la localidad por los responsables de los hogares Beraca. Las siete mujeres y un hombre perdieron la vida en el accidente registrado en la ruta 9, uno de los peores en la historia del departamento y del país.

Un rato antes, los familiares de la conductora de la camioneta habían hecho lo propio. El reconocimiento de los restos es el primer paso necesario para que los mismos sean entregados a sus deudos y poder de esta manera proceder a su sepultura. El País intentó contactar a otros familiares de los fallecidos en el accidente. Inclusive, en el local de Beraca de la ciudad de San Carlos no hubo declaraciones al respecto. "No hay nada que comentar. Acá no sabemos nada. Además, el pastor no se encuentra. La Policía vino hace un rato y les dije lo mismo", contestó una persona que ayer al mediodía atendió a El País en la iglesia de Beraca de San Carlos.

En el mismo lugar del incidente, apenas se conoció la noticia de la tragedia, solo se presentó un familiar de las fallecidas. Fue el esposo de una de ellas. Sin embargo, no llegó nadie más. Lo mismo ocurrió en las horas siguientes e inclusive en la tarde del domingo. Los familiares apelaron al bajo perfil y tratan de sobrellevar el dolor en el ámbito de la familia. Luego de los trámites correspondientes, una empresa de pompas fúnebres retiró el cuerpo de la conductora. Fue la primera en ser trasladada y será sepultada en horas en un cementerio de San Carlos.

Accidente.

El único testigo del choque es un trabajador rural que en la tarde del sábado estaba alambrando un predio ubicado sobre la ruta 9. El hombre dijo a la Policía que escuchó una explosión. Fue el reventón de la rueda izquierda. Al levantar la cabeza vio a la camioneta zigzagueando y luego impactar sobre el lado izquierdo de una camioneta Ford Ranger que circulaba hacia el este por la misma ruta.

Hubo 15 muertos en poco más de un mes en Maldonado

Entre el 15 de diciembre pasado y ayer domingo, 15 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados en las rutas y calles del departamento de Maldonado. Los últimos diez entre el sábado y el domingo pasados, incluyendo la tragedia de la ruta 9 cerca de San Carlos. El pasado viernes dos personas perdieron la vida en un accidente registrado en la ruta 37.

Este último hecho ocurrió entre Pan de Azúcar y Piriápolis, cuando una camioneta de una empresa de cable impactó de frente contra un Rolls Royce. Las víctimas tenían 21 y 40 años y estaban trabajando para la empresa Video Cable del Oeste

Pero sin dudas el peor de todos los accidentes fue el ocurrido en la noche del sábado cerca de San Carlos y del que El País dio noticia en su edición del domingo.

En la mañana de ayer, la escena en el kilometro 135 de la ruta 9 era casi la misma del momento de la tragedia. La camioneta Chrevolet fue sacada de la mitad de la ruta donde había quedado. Fue depositada a la espera de que su dueño, quien la había alquilado a las mujeres que viajaban a Villa García, la retire del lugar. A pocos metros se encontraba la chata dada vuelta que era arrastrada por la Ford Ranger. Y en el lugar todavía quedaban restos humanos junto a partes de los vehículos. Había partes de celulares, lentes, ropa, calzados, entre otros efectos: vestigios del durísimo impacto que cobró ocho vidas.

La Ford Ranger se encontraba ayer estacionada en la Seccional Segunda de San Carlos. Se espera el resultado de las pericias y la orden judicial para que su dueño pueda recuperarla.

La Chevrolet le impactó en el costado izquierdo. El impacto fue de tal violencia que la pesada Ford perdió el eje y los elásticos de la rueda trasera izquierda. Algunas de las partes de la camioneta volaron en distintas direcciones. Una cayó a cincuenta metros del impacto. La Chevrolet con capacidad para cinco personas, en esta ocasión llevaba ocho. En el lugar del incidente se manejó una versión sobre la causa del reventón el peso extra del vehículo. Sin embargo, la camioneta tenía cuatro cubiertas en muy buenas condiciones.

La Policía maneja la hipótesis del estallido de la goma izquierda delantera de la Chevrolet como la causa del incidente.