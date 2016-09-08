Falta de respuestas sobre Uber y Raincoop moviliza a sindicatos

Taxistas acampan en el Palacio y Unott reclama por incertidumbre laboral.

El sindicato de los trabajadores del taxi (Suatt) realizó ayer un nuevo paro "contra Uber y las multinacionales" y montó la carpa, que había colocado antes en la explanada de la IMM, frente al Palacio Legislativo.

El secretario general del Suatt, Antonio Diez, dijo a El País que la carpa permanecerá en el lugar hasta el próximo sábado. "Es contra Uber y las multinacionales: Cabify (la nueva aplicación de transporte que anunció su desembarco en Uruguay) y también Easy Taxi, que está operando de la misma forma. En la Intendencia la carpa nos dio buenos resultados; la gente fue a firmar de forma voluntaria y simbólica contra Uber. Hubo buena recepción", indicó el dirigente sindical.

En tanto, los trabajadores de la Unott fueron ayer a la Intendencia a entregar una carta por los 300 puestos de trabajo de Raincoop que todavía no han sido cubiertos.

"No nos queda claro si se hace la integración total de los trabajadores de Raincoop o si se empieza a sacar gente de arriba del transporte, cuando el propio intendente anunció en la televisión que va a sacar a los guardas. Es un tema muy preocupante para la Unott", declaró a El País el dirigente sindical Jorge Suárez.

Achique.

Los sindicatos también estuvieron en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. El dirigente de la Unott Miguel Marrero dijo que le preocupa a la gremial que la redistribución de los trabajadores de la ex Raincoop "se haga en el marco de una reestructura de transporte propuesta por la Intendencia, que tiene un objetivo bien claro desde el punto de vista de los trabajadores: reducir el precio del boleto y el pago de los subsidios, particularmente a la tarifa que brinda la Intendencia y que para decirlo de manera simple es un complemento del precio del boleto que paga el pasajero".

"Se trata de una cantidad de dinero muy importante que va mensualmente a las empresas. Son alrededor de US$ 24.000.000 anuales que da la Intendencia para bajar un poco el costo que paga el usuario. Como la IMM está en un proceso decidido de bajar ese costo, ha llamado a participar en las negociaciones tanto a las empresas permisarias como a los trabajadores. Desde la Unott le pedimos que suspendiera ese proceso de discusión hasta tanto no se aclare la situación de los compañeros de Raincoop; no hasta que entre el último, sino hasta que se defina cómo va a ser el proceso, cuáles van a ser los plazos y, sobre todo, cuáles son las seguridades que tienen", agregó Marrero.

Los guardas.

Los trabajadores también manifestaron su preocupación por el futuro de los guardas. "Nos preocupa especialmente que algunas de las empresas, en particular la sociedad anónima que está inserta en esta definición del tema, no haya citado hasta ahora a ningún compañero que trabaje como guarda. Sin ninguna duda, el puesto de guarda está en riesgo. Es una preocupación fundamental para nosotros. Desde la Unott estamos dispuestos a discutir y a llevar adelante un proceso consensuado. No nos negamos a la incorporación de tecnología, pero nos negamos terminantemente a que se sustituya a los trabajadores, a que se haga de forma tal que queden trabajadores en la calle", concluyó Marrero.

Unott: "Reclamamos seriedad a la IMM".

El integrante del ejecutivo de Unott y secretario general de Ascot (cooperativas del transporte), Jorge Suárez, dijo a El País que "lo que queremos es firmar el acuerdo que le da seguridad a los trabajadores de Raincoop", junto con una ampliación del seguro de paro a un año. "Hace 25 días que estamos esperando para firmarlo y todavía hay 11 compañeros que ni siquiera están en el seguro. En total, son 300 trabajadores de la ex Raincoop que siguen en el seguro", indicó.

"Lo que le reclamamos a la Intendencia es que le de seriedad al asunto y que se firme en el Ministerio de Trabajo un acuerdo de estabilidad laboral. Entre los puntos está la extensión del seguro de paro y el contralor de la gente que es tomada por las empresas", explicó Suárez.

El dirigente sindical dijo que Cutcsa "tiene 120 compañeros para ingresar, pero ha tomado a 60, cuando ya tiene los coches en la calle y está usufructuando las líneas. Por lo tanto, tiene que tomar a la totalidad de los trabajadores".

En el caso de las cooperativas, dijo que "el problema más grande que tenemos es que no hay coches. Se necesita que la Intendencia las respalde para que pueda haber políticas diferenciadas y se puedan comprar los ómnibus. Mientras tanto, el acuerdo les daría una extensión al seguro de paro. Está situación está desde el 1° de junio, pero hace 20 días que se tendría que haber finalizado la firma del convenio y esto no se ha logrado"

Con respecto a Uber, Suárez señaló que la preocupación es por "la instalación de un sistema que no está regulado, que más allá del no pago de aportes y de no cumplir con las leyes del Estado, quita fuentes de trabajo al sistema ya implantado; al taxi y también al transporte en general".

"Cualquier empresa se instala en Uruguay y hace lo que quiere. Estamos hablando también de la seguridad del pasajero, porque si una persona toma un taxi, éste está regulado por un sistema", concluyó.

Nueva carpa sindical. Foto: Marcelo Bonjour

Movilización de taxistas frente al Palacio Legislativo. Foto: Marcelo Bonjour

PREOCUPACIÓN POR EL TRANSPORTE DE PASAJEROS