Fallo del TCA favorece al Club Cantegril ante juicio millonario

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló el acto administrativo dictado por el Banco de Previsión Social que estableció la existencia de un “vínculo laboral” entre el Cantegril Country Club (CCC) de Punta del Este y varias decenas de caddies. El fallo fue resuelto por voto unánime de los ministros, entre ellos dos que trabajaron en el fuero laboral durante su carrera en el Poder Judicial.



El 23 de septiembre de 2011 la Gerencia de Fiscalización del BPS, en ejercicio de atribuciones delegadas, dictó una resolución administrativa que dio por válida la existencia del citado vínculo.



La misma repartición, además, estableció una deuda del CCC de $ 13:414.588 que incluía los aportes de los caddies, más multas y recargos. La citada suma era equivalente ese día a US$ 648.047.



Una vez agotada la vía administrativa, el 28 de junio de 2012 el abogado Pablo Baeza, asesor legal del CCC, interpuso contra esa resolución del BPS una acción de nulidad ante el TCA.



De forma paralela, el BPS obligó a la institución a formalizar un convenio de pago para hacer frente a la deuda fijada por la gerencia de fiscalización a partir de una inspección realizada el 14/05/2010.



La asociación civil, referente de la actividad deportiva y social de Maldonado y Punta del Este en las últimas siete décadas, sostuvo que “el acto impugnado es ilegítimo porque la realidad es que los caddies no son trabajadores subordinados de la institución, sino trabajadores independientes y en consecuencia, no corresponde efectuar aportes” por ellos.



Cabe recordar que el CCC, como institución sin fines de lucro y al amparo del artículo 69 de la Constitución de la República, está exonerada del pago de los aportes patronales. Sí está obligada a entregar al BPS el dinero de los aportes de sus funcionarios (entre los cuales no figuran los caddies).



En la acción de nulidad, el CCC agregó que la decisión del BPS no fue ajustada a derecho y fue dictada en el marco de una desviación de poder. Aseguró que el período de fiscalización debería haber tomado los últimos doce meses a la fecha de la inspección, y no los diez años como hizo el BPS.



Al contestar la demanda, los abogados del BPS aseguraron que el organismo actuó conforme a derecho, defendiendo la validez del referido acto administrativo.



Sobre este punto, aseguraron que esos adeudos surgieron de las obligaciones tributarias generadas por la actividad del “personal que reviste la categoría de caddie como dependientes de la empresa entre el período 1/01/2000 y el 31/03/2010”.



Para el BPS no existía la menor duda de que los caddies eran dependientes laborales del CCC y puso como prueba varios elementos, entre ellos un manual denominado “Normas para el mejor desempeño de los caddies del Campo de Golf del CCC”.

Sentencia del TCA

Los ministros entendieron que el objeto de la acción de nulidad era determinar si existía o no relación de dependencias entre la institución y los caddies.

Si bien en un principio, afirmó la sentencia, pareció inclinarse la verdad hacia que efectivamente existía una relación laboral entre ambas partes, el testimonio de golfistas desvirtuó esta posibilidad.



Los caddies aseguraron, y también lo hizo el BPS, que este deporte no puede practicarse sin la participación de un caddie, que se encarga de llevar la bolsa con los palos de golf y alcanzarle el adecuado para cada golpe. Por el contrario, varios golfistas citados como testigos aseguraron que muchas instituciones funcionan sin necesidad caddies. Esto ocurre, aseguraron los golfistas, por la aparición de los carritos para trasladarlos y también las bolsas de palos más livianas, lo que ha llevado a que los golfistas prescindan cada vez más del servicio de los caddies.



La sentencia afirma que el CCC tiene un caddie master que tiene como función ser responsable de la organización y supervisión del servicio. “En cambio, los otros caddies no son trabajadores, ni permanentes, ni zafrales, a quienes la institución pague un salario por prestar un servicio o estar a la orden.



El caddie no trabaja para el Club, sino que asiste al jugador de golf que lo contrata. “En efecto, es el jugador quien demanda el servicio, acepta al caddie que ha de prestarlo y el precio que debe pagarle. A su vez el caddie puede libremente aceptar la oferta de trabajo o cederla al siguiente en el orden establecido por el caddie master para evitar problemas en la organización del servicio”, añadió.

