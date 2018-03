Facilitan compra de cannabis regulado

Sin embargo algunas de ellas no pudieron efectivizar su registro, o incluso ya registrados, no lograron comprar cannabis porque sus huellas dactilares no eran correctamente reconocidas por el aparato lector.

Ahora el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) anunció que se creó un Ticket de Dispensación de Cannabis (TDC) como solución alternativa para las personas que tienen este problema, que según el organismo representan un "porcentaje mínimo".

Procedimiento.

Para adquirir el ticket, el usuario debe presentarse en un local del Correo para su registro.

Si el aparato no logra leer la cantidad de huellas dactilares necesarias, se le imprimirá un TDC, el cual contiene un código de barras que el comprador podrá utilizar para efectivizar la compra del cannabis. El ticket habilita la compra de diez gramos de cogollos por semana y 40 por mes. Tiene una validez de 30 días a partir de la primera compra realizada y se renovará luego de transcurridos los 30 días.

Para registrarse en el sistema de venta regulada continúa siendo necesario presentar la cédula de identidad vigente y una constancia de domicilio, que puede ser un recibo de OSE, UTE, Antel de telefonía fija o la constancia que se entrega en la seccional policial correspondiente.

El envase de cinco gramos de cannabis de cualquiera de las cuatro variedades disponibles actualmente cuesta $ 200 en las 12 farmacias que los comercializan.

Monitor Cannabis calcula que en Uruguay se consumen 34,6 toneladas del producto al año.