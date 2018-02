FA ratifica denuncia contra Bascou

"Se llegó a esto después de haber agotado todas las instancias y los mecanismos en la Junta Departamental. Una vez que no se logró eso (votar juicio político) y tampoco la comisión investigadora, la bancada decide presentarse ante la Justicia", informó Elsa Barolin, en su doble rol de abogada patrocinante y edil denunciante.

Dijo que si bien la audiencia fue extensa, fueron interrogados por elementos que surgen del expediente. "Nada que no surja de la prueba y de los informes que hemos presentado. Lo mismo que vertimos en la junta es lo que planteamos acá", expresó Barolin.

La jueza se excusó de formular mayores comentarios en el entendido de que se está en etapa de presumario. La fiscal Viotti precisó que le falta "muchísima más información" y recordó que esta investigación penal es liderada por la jueza en función de que fue radicada en momentos en que se aplicaba el Código Penal anterior.

Defensa.

El abogado Imas, destacó que la denuncia no fue firmada por algunos ediles titulares del Frente Amplio, como el caso de Julio Guastavino.

"Los ediles denunciantes son parte de la bancada, pero no son todos (los titulares). Algunos son suplentes y otros titulares que ratificaron lo que ellos opinan" indico el profesional. Fueron incorporados al expediente un informe del diputado socialista Enzo Malán, el contrato de Ancap con la intendencia y un informe del Registro de Comercio.

Entiende que los informes de la Junta de Transparencia y de la Comisión de Ética del Partido Nacional, no deben tener incidencia alguna en el proceso penal. "Primero, si todos recordamos lo que dijo el Cr. (Ricardo) Gil, es que ellos no son jueces. Establece en su informe que no se ha cumplido con la ley y son otros los organismos que tienen que juzgar", explicó.