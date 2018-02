FA quiere ingreso por concurso en comunas

Como parte de una "señal" que debe dar el sistema político, en el Frente Amplio pretenden aprobar una ley de ingreso obligatorio por concurso a todas las intendencias. Además quieren revisar "uno a uno" los 605 cargos de confianza política de los gobiernos departamentales.

La contratación directa de 202 funcionarios en la Intendencia de Cerro Largo abrió el debate político y ético. Luego, en Artigas el intendente quedó bajo la lupa por nombrar a familiares en direcciones de la comuna. El senador colorado Pedro Bordaberry dio el puntapié inicial cuando decidió presentar un proyecto de ley que prohibe las designaciones de personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad, en línea recta o colateral y hasta el cuarto grado y de los cónyuges, concubinos y parejas de los jerarcas estatales.

En el Frente Amplio, también entienden que hay que legislar sobre el ingreso de los funcionarios públicos municipales como forma de enviar una "señal" a la población. "Se corrió el telón de una actitud que llevan adelante las intendencias. Para cambiar eso requerimos de dos tercios de la Cámara. En su momento no fue acompañado por tanto no se puede aplicar. Hay que insistir, porque revela un uso arbitrario. No puede ser que los intendentes designen a funcionarios públicos de manera directa", dijo a El País el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez.

Concretamente, en el año 2008 el Frente Amplio impulsó un artículo —dentro de la Rendición de Cuentas— para prohibir el ingreso de funcionarios públicos en las intendencias que no se haga por concurso o sorteo. El planteo había sido propuesto por el exdiputado y director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo Eduardo Brenta. Sin embargo, no contó con los votos de la oposición en sala.

Para aprobarse se requieren mayorías especiales, dado que hay limitaciones para legislar debido a la autonomía municipal. El sistema de ingreso por concurso solo se aplica en la administración central y las intendencias de Montevideo y Canelones, advirtió Brenta en la Agrupación de Gobierno celebrada el pasado domingo 4 en Piriápolis. La designación por concurso se aplicaría al ingreso de los funcionarios, pero no a los cargos de confianza.

"Tienen que haber normas generales y me parece que la general debe ser que no se puede ingresar a dedo y que todos los ciudadanos tengan derecho a participar de un concurso. Esto implica terminar con aquello que los trabajos eran por favores políticos", señaló Sánchez. En la misma línea insistió que los funcionarios públicos "son de la sociedad" y "no de los partidos políticos". "Capaz que con todo este revuelo que se armó, en la Rendición haya que hablar de esto para dar un mensaje fuerte y claro que en cualquier repartición del Estado, el ingreso sea por carrera y por concurso", opinó el legislador del MPP.

De confianza.

Con respecto a los cargos de confianza política, es partidario de revisar "caso a caso" los contratos. En todo el Estado hay 850 cargos de confianza política, de los cuales 605 corresponden a las intendencias y Juntas Departamentales.

Para Sánchez, estos números suponen empezar a discutir si los cargos de confianza son necesarios o no.

"Comparto la idea de que existan, en la medida que no sean desmesurados. Hay que discutir caso por caso, porque esto no puede ser al barrer. Hay que discutir quiénes son y dónde están. Hay que discutir estos cargos de confianza uno por uno y no es una tarea nuestra, sino de las Juntas Departamentales para saber si amerita", señaló el diputado del MPP.

Las intendencias de Cerro Largo y Maldonado son las que más tienen cargos de confianza política. La primera tiene 163 y la segunda 105, seguida de Canelones con 89, Montevideo con 35 y Río Negro con 20. Las intendencias que solo figuran con un funcionario de confianza política son: Colonia, Soriano y Treinta y Tres. En tanto, la única que no tiene ninguno es San José.

En las Juntas Departamentales hay 74 funcionarios políticos en todo el país. De los cuales el mayor número se concentra en Salto (33), Maldonado (19), Montevideo (6) y Paysandú (5), Treinta y Tres (4). Entre las Juntas Departamentales que no tienen funcionarios de confianza política figuran: Artigas, Cerro Largo, Durazno, Flores, Lavalleja, Río Negro, Rocha y San José.

Por otro lado, hay 169 cargos de confianza en el Poder Ejecutivo. El mayor número está en el Ministerio del Interior (34), seguido del Ministerio de Salud Pública (25), Presidencia (20), Educación (14), Transporte (12) y Ganadería (11). En Relaciones Exteriores solo figura uno.