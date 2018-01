En el FA se preocupan por "grieta" con rurales

En el Frente Amplio hay preocupación por una posible "grieta" entre el campo y la ciudad, generada a partir del enfrentamiento entre las gremiales rurales y el gobierno.

Fue un tema de conversación en un asado de camaradería que se realiza todos los años y es organizado por el exdirector del Sirpa Rubén Villaverde. La cita tuvo lugar el sábado pasado, esta vez en el balneario San Francisco, en una casa alquilada por el exjerarca, y se prolongó por siete horas. Concurrieron analistas políticos, dirigentes de primera línea de la coalición y referentes sindicales, quienes compartieron un almuerzo y refrescos, ya que no hubo alcohol porque todos manejaban.

Los analistas políticos Agustín Canzani y Gerardo Caetano hicieron un primer análisis, que sirvió como disparador del debate. Entre los invitados estaban el ministro del Interior Eduardo Bonomi, el exministro Daniel Olesker, el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, el secretario general del Sunca Óscar Andrade, el director del Instituto Cuesta Duarte Milton Castellanos, el director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo Eduardo Brenta, el director de Trabajo Jorge Mesa y los diputados Alejandro Sánchez (MPP), Óscar de los Santos (Alianza Progresista) y Susana Pereyra (MPP).

Uno de los que se mostró preocupado por el conflicto del agro fue Bonomi. En el encuentro planteó tener cuidado en ingresar en una "falsa oposición" entre el campo y la ciudad. Hizo referencia a que "hay gente que le va bien y a otra no", por lo que no se puede generalizar sobre el estado financiero de los productores rurales.

Por su parte, el presidente del Pit-Cnt también hizo referencia al tema y al audio de WhatsApp que define al Pit-Cnt como "el ISIS uruguayo", según consignó El Observador. Pereira rechazó esto y se mostró preocupado por este tipo de discurso radicalizado de los productores rurales autoconvocados que realizan protestas. En ese marco, habló de la necesidad de evitar caer en la "grieta", término usado por los argentinos para ilustrar la división social.

Consultado por El País, el presidente del Pit-Cnt no quiso hacer referencia a la reunión, pero reconoció su preocupación por la radicalización de los discursos y se mostró dispuesto a colaborar a encontrar una salida a la crisis.

"Puedo opinar no por la reunión, pero por lo que yo pienso. Hay una dificultad que los uruguayos hemos tenido históricamente, porque los ciudadanos tendemos a no entender la importancia de lo agropecuario en lo nacional y su importancia en la generación del empleo. Mirar al campo con desprecio o como si no fuera muy diverso es un error", admitió Pereira.

Por otro lado, señaló que "la frase de que Uruguay crece con el campo o perece con él va separando a los que viven en la ciudad de los que son del medio rural". Por lo que llamó a "entendimientos" para poder realizar acuerdos.

Pereira reconoció que hay sectores en problemas, como el lechero. Aclaró que esto no implica dejar por el camino la reivindicación de que los trabajadores rurales ganen más. Además dijo que hay preocupación por productores pequeños y medianos. "La idea es no levantar un muro si puede haber un diálogo. Cuando se da esa grieta nada bueno se puede esperar ni para los productores, ni para la sociedad. El ejemplo más claro lo tenemos acá cruzando el charco, donde hay una sociedad quebrada en dos y los países tienden a retroceder, tiende a haber más violencia", afirmó.

El titular del Pit-Cnt es partidario de dialogar para evitar justamente esta situación, aun con los que se mantienen diferencias visibles. "Seríamos injustos si dijéramos que todos los sectores no tienen dificultades y si no nos detenemos a mirar políticas que incluyan a los que menos tienen en el campo, que son los peones", señaló.

Secretariado.

En medio del receso de actividades partidarias, el Frente Amplio citará al Secretariado Ejecutivo para analizar la situación generada a partir del enfrentamiento del sector agropecuario con el gobierno que encabeza el presidente Tabaré Vázquez. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles, indicaron a El País fuentes de la coalición.

La situación generada terminó con la renuncia del ministro de Ganadería Tabaré Aguerre, quien había intentado ser el nexo de diálogo entre las gremiales del agro y el presidente.

Sin embargo, en los últimos días lo acusaron de estar "ausente" en su cargo, lo que motivó que Aguerre aclarara que su renuncia ya había sido presentada a Vázquez el 22 de diciembre, informó radio Sarandí.

A diferencia de otras veces, el mandatario decidió aceptar la dimisión de Aguerre.

Dicen que desempeño de oposición es "pobre"

En la cumbre de dirigentes del Frente Amplio, realizada el pasado sábado en el balneario San Francisco, se analizaron las últimas encuestas que marcan a la coalición como favorita para el 2019. “Hay un optimismo relativo”, dijo una de las fuentes consultadas por El País.

Ese optimismo no se relaciona tanto con lo que está haciendo el oficialismo, sino a cómo resuelve sus problemas internos el Partido Nacional. Se entiende que “están dejando pasar una oportunidad” debido a conflictos internos entre el sector del senador Luis Lacalle Pou y el del senador Jorge Larrañaga, en referencia a los casos de los intendentes Agustín Bascou (Soriano) y Adriana Peña (Lavalleja). Allí algún analista llegó a decir que el desempeño de la oposición era “el más pobre” desde 1985 a la fecha.

El Frente Amplio entiende que la marcha de la economía sigue siendo su fortaleza, ya que no se visualizan problemas de cara al 2019. Como preocupación más de fondo se habló de la necesidad de avanzar en la redistribución del ingreso y llegar a un salario mínimo de $ 18.000 para el año entrante, en el que se celebrarán las elecciones.