FA y Pit matizan rechazo inicial y escucharán al agro

La primera reacción en la izquierda y en las organizaciones sociales que le son afines, cuando comenzó a gestarse la movilización en el campo fue de desconfianza. Como otras veces, algunos de sus voceros recurrieron a la imagen de opulentos hacendados protestando en "4x4" y deslizaron que el Partido Nacional estaba detrás de todo. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a escucharse voces de ese universo que plantean ahora que hace falta una visión más matizada, que el campo no es uniforme y que hay que prestar oído a aquellos sectores agropecuarios que atraviesan dificultades.

La voz de Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt y militante de la Vertiente Artiguista del Frente Amplio, fue una de la primeras que se oyó para pedir moderación a todas las partes involucradas. Pereira escribió en su Facebook que "si esta polarización continúa no va a existir una solución en el corto plazo, y cuando se resuelva va a ser con muchas heridas". Para Pereira, "parece atinado la convocatoria al diálogo, en el que entendemos deben estar las organizaciones empresariales del sector rural, el gobierno y los representantes de los trabajadores rurales, a los efectos de que las posibles soluciones contemplen toda la problemática, incluyendo a los trabajadores rurales, que son el eslabón más fino en términos de ingreso de la cadena".

"En ese sentido, no parece adecuado colocar frases irritantes como los oligarcas arriba de las camionetas 4 por 4, que son herramientas de trabajo como una cosechadora, un dron o cualquier herramienta tecnológica fundamentales para la producción agropecuaria actual, ni levantar la bandera del desabastecimiento y la afectación del turismo, lo que sería muy negativo para el país y para la gente", advirtió Pereira. El agro no es homogéneo, enfatizó.

"Se trata entonces de entender que hay miles y miles de pequeños y medianos productores, que no son terratenientes ni nada que se les parezca, en algunos casos sus ingresos no superan los $ 30.000, esto hay que entenderlo y abordarlo. Pero también hay que entender que hay sectores en dificultades y que las respuestas no pasan por recortar políticas sociales que benefician a sectores históricamente postergados de nuestra población", consideró Pereira. Y se preocupó de señalar que la situación debe encauzarse a través de las entidades gremiales. "Resulta clave entonces que los productores auto convocados vehiculicen sus demandas a través de las organizaciones empresariales existentes y la construcción de una plataforma con intención negociadora. Algunas de las propuestas no son de negociación y generan falsas contradicciones, por ejemplo que el Estado baje sus gastos en un 20%, porque eso sería renunciar a política en los sectores más débiles, es decir a los pobres", escribió.

Chacreros.

José Carlos Mahía, es presidente de la Cámara de Representantes y un hombre de Canelones, a cuya intendencia incluso ha aspirado. Ayer, en su Facebook escribió que "sabemos que hay sectores- como los pequeños chacareros canarios- que tienen dificultades estructurales, por escala, por falta de capacidad asociativa para producir o escasa inversión en tecnología, por falta de mercados, más allá de si les fue bien o mal en la última cosecha". "Por eso, "no vamos a ir por el camino de son todos iguales, no", planteó. "Reconocemos la realidad de quienes trabajan en el campo de sol a sol y no le dan los números, merecen nuestro mayor respeto, nuestro debes es trata de ayudar, nunca de denostar. No nos vamos a dejar llevar por aquellos que solo dan manija y hacen política partidaria tratando de llevar agua para su molino". Mahía pidió evitar el antagonismo entre el campo y la ciudad y el desprecio a las políticas sociales.

Moreira dura.

La senadora Constanza Moreira leyó la situación desde una perspectiva distinta y enfatizando que el movimiento ruralista no podrá ser nunca homogéneo. "Al movimiento del campo, en plena fase de evolución, le corresponderá entender la verdad más simple de la política: para ganar hay que convencer. Hoy la mayoría de la población no entiende bien cuáles son sus reclamos ni cuán legítimos, ya que percibe que han amasado una gran cantidad de dinero en la última década. La alianza de clases entre productores familiares y terratenientes (y asalariados) en nombre del campo es falaz y solo puede ser coyuntural, pero la izquierda debe saber cómo y cuándo actuar. Si como resultado del conflicto la población tuviera que enfrentar cualquier conflicto de desabastecimiento, la balanza no se va a inclinar ciertamente a su favor y habrán perdido la primera mitad de su batalla que hoy se juega en la política de la protesta pública", escribió Moreira.

"La rentabilidad del sector no puede asegurarse sobre la base del "ajuste del cinturón" del resto del país (el agro no es "quien produce" la riqueza del Uruguay, es una parte de ese proceso, en el que hay otros sectores dinámicos y, sin duda, capital humano) (...) (El gobierno) Deberá separar las presiones de quienes fueron enriquecidos por las súper rentas del pasado y ahora pujan por su ganancia, de aquellos que ven efectivamente comprometida su producción", consideró la legisladora. También apuntó que "La presión impositiva sobre el agro es más que moderada y la presión tributaria sobre el factor tierra es muy inferior a la que requeriría una política de redistribución de activos que permitiera superar la desigualdad endémica del país".

Aconsejan llevar agua y salir con anticipación

Los organizadores de la manifestación de mañana en Durazno convocada por gremiales agropecuarias, productores "autoconvocados" y centros comerciales recomiendan salir temprano hacia el punto de concentración, llevar agua y cargar combustible con anticipación. Se espera que la concentración dure unas dos horas y que comience a las 16. Hablarán comunicadores vinculados al periodismo agropecuario y se leerá una proclama. El 26 se entregará el presidente Tabaré Vázquez un documento.

Legisladores colorados le cobran a Vázquez lo que pasó en 2002

En las redes sociales no faltó quien recordara que el presidente Tabaré Vázquez participó en 2002 de marchas de protesta del sector agropecuario. El senador colorado José Amorín escribió que"en medio de la mayor crisis de la historia del país, el agro protestó. "Y el FA hizo "oportunismo político". Luego Vázquez se abrazó al FMI y pidieron el default. Pero Uruguay salió cumpliendo sus obligaciones", señaló. En la misma línea, el diputado colorado Ope Pasquet recordó: "En el 2002, el FA y el Pit-Cnt participaban de la movilización del agro contra el gobierno de Jorge Batlle. Hoy denuncian "politización". Cinismo político".

Otro colorado, el diputado Conrado Rodríguez, también pasó facturas y sostuvo que el Frente Amplio alentó las manifestaciones de 2002, buscando incrementar el respaldo que obtenía en el medio rural. Mencionó que Gonzalo Gaggero, ex presidente de la Federación Rural, se integró al Frente Amplio y terminó presidiendo el Instituto Nacional de Colonización. "Los que ayer hablaban del aparato productivo, los que ayer se ponían a la cabeza de los reclamos porque supuestamente empatizaban con la problemática de un sector importante en la la vida nacional, hoy demuestran la verdadera aversión que tienen por la gente de campo y sus reclamos. La conferencia de prensa del presidente Vázquez fue una clara demostración de ello. Ni una sola idea, ni una sola medida. Una reunión forzada para no quedar mal frente a la ciudadanía", sostuvo Rodríguez.

El diputado comunista Gerardo Núñez cree que "si se quiere discutir en serio sobre el "campo" discutamos sobre la concentración y extranjerización de la tierra" en tanto su colega socialista Gonzalo Civila dice que "se reclaman medidas que incrementarían la rentabilidad de los exportadores, pero esas mismas medidas afectarían a otros sectores y aumentarían el costo de vida de la mayoría".