En el FA objetan el TLC con China y plantean alternativa

A 30 años del reinicio de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China, ambos países tratan de sellar un Tratado de Libre Comercio (TLC). Antes de que se firme, en el Frente Amplio advierten que se deben buscar como alternativa acuerdos arancelarios por áreas de actividad para no poner en juego la soberanía.

El canciller chino Wang Yi fue homenajeado el pasado miércoles por la noche por su par uruguayo Rodolfo Nin Novoa en el complejo Kibon ubicado en la rambla de Montevideo en un cóctel en el que estuvieron invitados políticos.

Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China pasan por uno de sus mejores momentos, a un punto tal que se habla de una alianza estratégica que indica la voluntad de llegar a un TLC dentro o fuera del Mercosur, según trasmitió Wang Yi en la recepción del miércoles por la noche. La idea es que cuando Uruguay asuma nuevamente la presidencia del bloque se retome el impulso por un acuerdo comercial.

Pero la idea no conforma a todos en el Frente Amplio. El senador y líder del MPP, José Mujica, dijo ayer que respalda la intensificación del comercio con China, pero no comparte la idea de un TLC. "Hay que arreglar renglón a renglón todo lo que se pueda con China (...) La palabra TLC no la quisiera usar porque da lugar a cualquier cosa", dijo Mujica al ser consultado por este tema. Además llamó a "luchar despiadadamente por bajar los aranceles".

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que "el anuncio de un acuerdo de comercio con China es una buena noticia", pero afirmó que si es bajo formato de TLC "hay que examinar los contenidos y escuchar las opiniones de los sectores involucrados (...) Hay que ver los contenidos de un TLC con China, el Partido no tiene dos discursos. No porque sea de China a ojos cerrados lo vamos a estar aprobando, queremos defender el trabajo de los uruguayos y nuestra soberanía", remarcó.

Esta misma postura viene siendo planteada desde hace meses en la interna del Frente Amplio por el diputado socialista Roberto Chiazzaro, quien es partidario de acceder al mercado chino con un "arancel cero" para determinadas áreas como los lácteos o la carne. Competidores de Uruguay como Australia y Nueva Zelanda ya tienen firmados acuerdos comerciales con China que permiten el ingreso de productos con arancel cero, recordó Chiazzaro y por eso consideró que el país debería también seguir este camino para no quedar en desventaja.

"La potencialidad de la industria y el desarrollo económico de China harían que Uruguay quedara en una situación de desventaja inmediata si se firma el TLC. La posibilidad que tenemos es colocar tres o cuatro productos", opinó el diputado socialista.

Chiazzaro aseguró que Uruguay necesita un acuerdo con China que incluya "una rebaja de aranceles (...) Por eso entiendo que lo más conveniente es firmar un acuerdo arancelario", subrayó. Esto implicaría que no se abriera el mercado a China en todos los sectores, sino a los que puedan resultar más convenientes. Además, se podría negociar acuerdos en otras áreas en las que China tenga interés.

"Lo que no podemos hacer nosotros es entregar todo el arancel, sino negociar inteligentemente por áreas", explicó Chiazzaro. El legislador es partidario de no acordar nada que tenga que ver con propiedad intelectual, telecomunicación y compras públicas y vinculados a la solución de controversias.

No es nueva la resistencia que genera a la interna del Frente la firma de Tratados de Libre Comercio. La izquierda vetó durante el primer gobierno del presidente Tabaré Váz-quez un TLC con Estados Unidos y ahora está congelada la aprobación de otro acuerdo de este tipo con Chile.

Amistad con el principal socio en el comercio

El canciller chino Wang Yi elogió, en una conferencia de prensa con su par Rodolfo Nin Novoa, a Uruguay y lo comparó con sus socios del bloque regional. "Uruguay es el país más confiable, pasó de ser el patio trasero de Sudamérica a ser la puerta de entrada a América Latina", dijo. En la actualidad, China es el principal socio comercial que tiene Uruguay con

compras que alcanzaron los US$ 2.549 millones (incluyendo Zonas Francas) para el año pasado. Los principales productos exportados por Uruguay fueron la soja y carne bovina congelada.

NIN NOVOA Viaja a Bruselas a escuchar una oferta de la UE

El canciller Rodolfo Nin Novoa partirá este lunes 29 a Bruselas a entrevistarse con representantes de la Unión Europea, para abordar la negociación por la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea.

Según supo El País se intentará reactivar la negociación que quedó congelada luego de una primera oferta realizada en los últimos días de diciembre en Buenos Aires. Esta no resultó satisfactoria para la Unión Europea y la negociación quedó trancada por Francia, Irlanda y Polonia. En el gobierno uruguayo no hay expectativa de cerrar ningún acuerdo en esta próxima instancia, pero sí de reactivar la negociación que se encuentra estancada.

La firma de un acuerdo entre los dos bloques es uno de los objetivos que se había fijado el gobierno de Tabaré Vázquez como prioridad.