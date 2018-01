FA necesita una "renovación ideológica" y discutir TLC con Chile "es una antigüedad"

El ministro de Economía Danilo Astori aún no ha definido si dejará la cartera para lanzarse nuevamente en busca de la presidencia de la República en las próximas elecciones, pero, como ha mencionado reiteradas veces, lo decidirá en el primer semestre de este año.



En declaraciones al semanario Búsqueda, Astori manifestó que más que una renovación de líderes, al Frente Amplio le hace falta una "renovación ideológica y política", un proyecto que él está dispuesto a encabezar.



Indicó que "no se puede seguir haciendo política con conceptos muy ancianos a esta altura" y que "no es que haya gente de edad representando liderazgos como los que podamos representar Tabaré Vázquez, José Mujica y yo, es que en el FA hay ideas muy viejas todavía". Y añadió que "la renovación implica que también el FA evolucione hacia conceptos que están más cerca de lo que está reclamando el mundo actual".



"La articulación entre experiencia y renovación generacional no es un tema de candidaturas sino de conformación de cuadros de gobierno en los que podamos, desde diversos ángulos, articular las dos cosas", consideró.

RELACIONADAS Antel dio marcha atrás y clientes podrán optar By EL PAIS Antel dio marcha atrás y clientes podrán optar Antel dio marcha atrás y clientes podrán optar Los cambios de impuestos que comenzaron a regir en 2018 By EL PAIS Los cambios de impuestos que comenzaron a regir en 2018 Los cambios de impuestos que comenzaron a regir en 2018 "Dicen que apoyan a Astori y por otro lado le dan palo" By EL PAIS "Dicen que apoyan a Astori y por otro lado le dan palo" "Dicen que apoyan a Astori y por otro lado le dan palo"

Señaló que "seguir discutiendo el TLC con Chile hoy me parece una antigüedad" y que es un tema que "hay que superar".



Consideró que en el partido de gobierno hay "dos visiones bastante diferentes sobre temas relevantes de la realidad nacional" y que a una de estas visiones "le cuesta mucho pensar en términos de futuro".



Señaló también que "el tema fiscal" es "difícil de internalizar en la cabeza de mucha gente" a la hora de pensar soluciones a problemas sociales o políticos y que "a veces es muy difícil encontrar compañeros que razonen con esa modalidad y metodología".

No más impuestos

Astori sostuvo que no se puede aplicar un nuevo aumento en los impuestos porque "ya hemos llegado a un límite que no conviene trascender, ni para el país ni para la gente que está sustentando con su esfuerzo el aumento de la presión fiscal".



Añadió que una suba en los impuestos "no sería un buen aporte pensando en el futuro, en generar un clima de inversión como el que estamos necesitando". En este sentido, reconoció que no se cumplió con el anuncio realizado durante la campaña electoral del 2014, de que los impuestos no subirían, debido al "deterioro tremendo que sufrieron Brasil y Argentina a comienzos del 2015". "El panorama se alteró profundamente" en ese momento, aseguró.



El ministro dijo que no cree que sea viable establecer un impuesto a las herencias porque "iría contra el nivel de empleo" y los trabajadores uruguayos "deberían pensar cuáles son los caminos que defienden mejor sus posibilidades de tener un trabajo hoy".