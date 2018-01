"Del FA espero que pongan palos en la rueda, pero duele que venga del propio partido"

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve sobre la polémica por los sueldos de jerarcas en su departamento.



Todo comenzó luego de que esta semana la Junta Departamental de Lavalleja decidió con los votos de 17 ediles aprobar un decreto interpretativo que obliga a la intendencia a revertir aumentos de hasta 107,8% que iban a tener a partir del 1° de enero cargos de particular confianza de la intendenta, la nacionalista Peña.



Desde la lista 59, que responde a Luis Lacalle Pou, cuestionaron a la jerarca y la acusaron de victimizarse y de crear conflictos innecesarios.



“Vengo acumulando rabia y rabia”, dijo la intendenta, y añadió que "el sector (del Partido Nacional) que ahora me critica, critican lo que ellos hicieron".



“Del Frente Amplio me espero que pongan palos en la rueda, porque están enojados por la buena gestión. Pero duele que venga del propio partido, de un sector chico", señaló.



"Me cansé de dialogar con personas que no quieren hacerlo", sostuvo Peña, y aclaró que “el director de vialidad es mi esposo, pero antes de serlo es político". Detalló que son pareja “desde mayo de 2015".



Se trata de Gastón Elola, quien es el director de Vialidad de Lavalleja.



"Mi esposo es una persona con una capacidad de trabajo enorme y de una gran capacidad", dijo Peña esta mañana.

