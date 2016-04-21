Extinguen fuego en ómnibus que circulaba por Parque Batlle

Los bomberos arribaron a los pocos minutos y lograron extinguir el fuego. No se registraron personas lesionadas ni tampoco hubo otros vehículos afectados por el siniestro.

Un ómnibus de la empresa Raincoop se incendió este miércoles cuando marchaba por el barrio Parque Batlle.

Cerca de la hora 19:30 el coche de la línea 76 circulaba por la calle Francisco Soca cuando, al llegar a Brito del Pino, el chofer de la unidad escuchó una explosión procedente desde el motor.

Enseguida se inició el fuego y el conductor-cobrador intentó apagar las llamas con el extintor que llevaba en el ómnibus, pero poco pudo hacer.

La única pasajera que trasportaba había descendido también rápidamente.

Los bomberos arribaron a los pocos minutos y lograron extinguir el fuego. No se registraron personas lesionadas ni tampoco hubo otros vehículos afectados por el siniestro.

A fines de marzo, un socio de Raincoop que se desempeña como chofer había dicho a El País que el taller de la cooperativa estaba “totalmente deteriorado y entonces, claro, los coches van cayendo, se van a fundir. Desde hace seis meses no se les hace el cambio de aceite, hace tres meses que no tenemos agua antirrefrigerante, cargamos agua de la canilla”.

A esas alturas Raincoop ya tenía cerca de 60 ómnibus fuera de servicio, en una flota de 152. Algunos se fundieron y otros se incendiaron. “En el mes de junio del año pasado había doce coches parados, lo cual no afectaba mucho. Con los que descansaban, que estaban de guardia, se cubría el servicio. En diciembre había más de treinta”, comentó a El País, también a fines de marzo, otro socio trabajador de la empresa Raincoop, que no comparte el actual gerenciamiento.

Por mes Raincoop sufre mil faltas debido a que muchos socios trabajadores y empleados están en seguro por enfermedad. Unas 450 faltas son del personal de los talleres. De 27 mecánicos, hubo un fin de semana que solo se contó con uno, según confirmó a El País la gerenciadora Lourdes Carbajal al otro día que declararon los dos trabajadores.

El 24 de abril habrá una asamblea en donde se dará cuenta de lo realizado para salvar a la empresa.

Soca casi Rivera... Línea 76 en llamas

Se incendia óminus de Raincoop. Foto: @MartinOrmaeche1

