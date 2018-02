Extienden beneficios a los ganaderos más pequeños

El Gobierno extenderá el descuento del IVA al gasoil a los productores ganaderos que tributan por Imeba, beneficio que ya se aplica a los productores lecheros, arroceros y hortifrutícolas. Por lo tanto, este grupo de productores tendrá una rebaja del 18 %, dijo el presidente Vázquez. Agregó que se otorgará un descuento del 18% en la contribución inmobiliaria rural para los padrones de menos de 1.000 hectáreas e índice Coneat 100. Y habrá una reducción adicional de 10% para quienes sean además contribuyentes de Imeba. Se congelarán o disminuirán todas las rentas del Instituto Nacional de Colonización para los vencimientos abril-mayo de 2018. Las medidas fueron anunciadas en la reunión que ayer de tarde el presidente Tabaré Vázquez, el ministro de Economía, Danilo Astori, el de Ganadería, Enzo Benech, el de Trabajo, Ernesto Murro y la de Industria, Carolina Cosse, mantuvieron con las gremiales y los productores autoconvocados. "Son muestras de que el gobierno quiere contemplar la situación y quiere trabajar junto con los productores para salir adelante. Es más que una señal, ya que se nos piden señales, de que el gobierno está preocupado por el tema y trabajando con seriedad. Avanzamos a medida de las posibilidades", dijo el mandatario. Y agregó que se analizará la posibilidad de declarar la emergencia agropecuaria en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Durazno y Rivera que atraviesan una situación de sequía en algunas de sus zonas.

El autoconvocado Álvaro Rivas y Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz consideraron que las medidas "son parciales". Rivas señaló que "son bienvenidas, pero advirtió que "no generan un impacto muy grande y no van en la línea de lo que se viene pidiendo"

Lago desmintió explícitamente que el gasoil, con los descuentos anunciados, quede al mismo nivel para algunos productores que lo que se paga en Argentina y Brasil. "Debemos comparar las mismas cosas. Eso no está bueno porque busca nuevamente el presidente emitir una situación a la opinión pública que no se ajusta a la realidad. Las medidas siguen siendo de poca magnitud, de muy poco impacto y totalmente sectoriales", señaló Lago. En unos diez días habría otro encuentro. Y Rivas consideró que es necesaria la declaratoria "cuanto antes" de la emergencia agropecuaria en varios departamentos. "No sé si el gobierno no está subestimando la gravedad de la situación", advirtió. Los "autoconcovados" deliberaron anoche y por ahora esperarán el desenlace de las tratativas. Quieren que se revise la política de combustibles y el subsidio que indirectamente pagan al transporte urbano además del IVA al gasoil.

Los "autoconvocados" se desmarcaron de los incidentes entre Vázquez y el grupo de personas que lo increpó a la salida del Ministerio de Ganadería. "Queremos expresar que repudiamos enérgicamente lo sucedido en el día de hoy," señalaron en un comunicado. "Consideramos que fue una afrenta inconcebible a las formas de convivencia republicana que caracterizan a Uruguay", sostienen los productores rurales independientes. Rivas dijo que no se pueden hacer cargo de expresiones individuales y refutó a Vázquez: "esto no es político de ninguna manera", dijo.

Reacciones.

En el oficialismo salieron en defensa del presidente porque consideraron que quienes lo cuestionaron y en algún caso insultaron afectaron la investidura presidencial. La vicepresidente Lucia Topolansky señaló que "hay límites que no se pueden pasar, eso no corresponde a la idiosincrasia uruguaya". "Nunca se había dado una situación así. Espero que sea un hecho con 15 o 20 personas. No se le puede faltar el respeto a la autoridad. Fue un hecho lamentable, tenemos una cultura política seria en el Uruguay. Nosotros seguimos apostando al diálogo. Espero, aspiro a que sea un hecho aislado", señaló.

La Mesa Departamental de Montevideo del Frente Amplio emitió un comunicado en el que señaló "su total respaldo al compañero Presidente Tabaré Vázquez" y "su más firme rechazo a las provocaciones y agravios que dejan en evidencia las verdaderas intenciones de grupos minoritarios que no representan a la mayoría de los pequeños y medianos productores rurales que buscan soluciones a sus problemas". También reafirma que "el diálogo respetuoso es la herramienta adecuada para resolver las diferencias siempre en el marco de la Constitución y la Ley".

El senador colorado José Amorín escribió en Twitter que "Vázquez nunca debió sacarse y tener esa discusión. Es el Jefe de Estado. Al Presidente tampoco se lo encara así. Aunque sean los menos. Pienso en lo que pasó a Jorge Batlle por 2002. Nunca reaccionó".

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió. "Vázquez, a los gritos con productores: "Este es un movimiento político, nos vemos en las urnas" Qué episodio más triste, para la peor historia del país. De uno y otro lado. Mucha vergüenza ajena!! Parecía una discusión de barras bravas".