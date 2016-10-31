Existen 10.000 focos de residuos sólidos tóxicos

Gandini afirma que solo 250 están registrados por el MSP.

En el país hay unos 10.000 focos generadores de residuos sólidos hospitalarios (RSH) "peligrosos y contaminantes" y apenas unos 250 están registrados y son controlados por el ministerio de Salud Pública. Por eso, el diputado nacionalista Jorge Gandini pidió la confirmación de esta información a la cartera, además de preguntar cómo se manejan estos generadores de residuos, entre los que se encuentran centros hospitalarios, clínicas y policlínicas públicas y privadas, residuos de origen odontológico, veterinario y de cualquier otra naturaleza que sean cortantes, punzantes, contagiosos, infecciosos, corrosivos, reactivos, tóxicos, irritantes, etc.

El legislador cursó un pedido de informes, al que tuvo acceso El País, donde pregunta si el MSP sabe qué hacen estos generadores con sus RSH y cómo los procesan, qué hacen las clínicas privadas, las que dependen de ASSE, las intendencias, qué hacen los odontólogos, veterinarios, morgues, centros de investigación, laboratorios, centros de pigmentación, zoonosis, o zoológicos.

Pregunta Gandini al MSP si se exige un plan de gestión a cada generador de RSH, y si inspecciona a los locales donde se genera ese tipo de residuos.

En otro pedido de informes al mismo ministerio, el diputado de Alianza Nacional pregunta si se realizó una licitación prevista para mediados de este año con el fin de contratar la recolección de residuos hospitalarios en 1.500 tarrinas anuales de 50 litros cada una.

Polémica.

El tema de los residuos hospitalarios es generador de una fuerte polémica en el Uruguay. A mediados de este año, empresas uruguayas de tratamiento de residuos hospitalarios presentaron una serie de denuncias contra Eco Tecno, una firma perteneciente al Grupo Macri, de la familia del presidente argentino Mauricio Macri, por "severas irregularidades" que "ponen en riesgo a la salud pública". Eco Tecno lo niega y dispara contra sus competidoras.

Las dos principales competidoras uruguayas de Eco Tecno, Trenal S.A. y Aborgama-Ducelit S.A., presentaron ante la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) las denuncias, luego de que la empresa argentina ampliara la cantidad de centros de salud públicos para los que trabaja a partir del 1° de mayo, llegando así a unos 200, entre hospitales y policlínicas.

Según una carta enviada a la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, por parte del titular de Trenal S.A., Eco Tecno está trabajando con un "volumen de residuos que no está en condiciones de transportar, tratar y disponer".

La denuncia dice que Eco Tecno no cuenta con la cantidad de vehículos suficientes para hacer su trabajo, que estos tampoco son los reglamentarios para la tarea y que por eso no lograron obtener aún habilitación de la Dinama.

"¿Qué otra razón habría para utilizar un vehículo irregular tras otro, si no fuera la falta de flota?", cuestiona Trenal S.A.

Aborgama-Ducelit S.A. reclama a la Dinama que actúe ante "la violación continua, dolosa y contumaz de la normativa ambiental relativa al transporte".

El responsable de Eco Tecno en Uruguay, Ariel Lezaeta, negó a El País que las denuncias que sus competidores le achacan sean ciertas, y afirmó que su planta de procesamiento de residuos es la mejor que hay en el país. Además, aseguró que "la capacidad de la planta" de procesamiento de la firma "está controlada por la Dinama en informes mensuales". Y sostuvo que esta ya le hizo cuatro inspecciones y que no hubo problemas en ninguna de ellas.

Fuentes de ASSE consultas por El País señalaron que la institución se limita a trabajar con las firmas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Y de hecho todas ellas lo están.

