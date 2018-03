Exedil que trabaja como conductor de bus en Mercedes fue baleado en un intento de rapiña

Ayer el conductor de un ómnibus fue baleado en un intento de rapiña en Mrcedes, departamento de Soriano.



Se trata de Carlos Marabotto, quien es exedil del Frente Amplio y que actualmente trabaja en la empresa de transporte colectivo como conductor.



Carlos Velazco, dueño de la empresa, habló esta mañana en Inicio de Jornada de radio Carve sobre lo ocurrido y contó que el trabajador se encuentra "en estado delicado, en CTI, pero dentro de todo bien. La bala atravesó órganos vitales, pero por suerte por ahora no requiere de intervención quirúrgica".



"Pensábamos que esas cosas no iba a llegar, que solo pasaban en la capital. No solamente tratan de robar, sino que no tienen ningún impedimento en pegarle un tiro a uno", lamentó Velazco.



Y detalló que los dos delincuentes que abordaron al conductor andaban en una moto. Uno de ellos subió al ómnibus y cuando Marabotto se dio cuenta de que no se quitaba el casco y de que estaba armado, "aceleró y al hacerlo trastabilló". El delincuente, "al ver la acción del chofer le disparó".



Velazco informó en la emisora que hoy viernes hay paro de transporte en la ciudad de Mercedes por lo ocurrido.

