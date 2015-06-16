“Estos asesinatos los hizo la droga”, dijo el padre del triple homicida

Juan José García, padre de quien fue detenido ayer por el homicidio de la joven Koni Silva, y de otras dos personas en Maldonado, pidió que la investigación continúe “porque acá hay una mafia en la vuelta” de su hijo.

“No vengo a decir que mi hijo es inocente. Estos asesinatos no los hizo Pablo, los hizo la droga”, dijo Juan José García, padre del hombre de 33 años detenido como el autor del homicidio de la joven Koni Silva (19) en Punta del Diablo. Además, y según confesó el propio hombre ante la Policía de Maldonado, es el autor de la muerte de los hermanos Alejandro y Claudia Von Graevenitz.

García reconoció que su hijo era consumidor de cocaína y que, según pruebas que le aportó la Policía, también de pasta base. “Mi hijo es víctima de la droga. Estos asesinatos los hizo la droga, porque yo tenía un hijo bueno”, explicó el hombre al Canal 11 de Punta del Este, en declaraciones que reprodujo Telenoche.

García reconoció que teme por la vida de su hijo y pidió que se profundice la investigación “porque hay mucha más gente envuelta en esto. Y gente grande. Acá hay una mafia en la vuelta de Pablo”, afirmó.

Reconstrucción de unos de los homicidios

El hombre que enfrenta tres casos de homicidio concurrió hoy junto a autoridades judiciales y policiales a la reconstrucción del crimen de Claudia Von Graevenitz, ultimada de varias puñaladas en la noche del domingo.

El cadáver de Von Graevenitz fue encontrado en el hostal Los Picaflores, próximo a la parada 9 de la Mansa. En ese hostal, cerrado y fuera de funcionamiento, había estado empleado el homicida dos meses atrás.

Foto: Ricardo Figueredo

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