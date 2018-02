"Esto huele a querer suprimir al Ejército"

Situación que es bien distinta a la actitud del Poder Ejecutivo respecto al Ministerio del Interior, al que se le ha mejorado el equipamiento para ampliar sus funciones.

El tema volvió a estar sobre la mesa el miércoles 21, durante la reunión de la comisión de Defensa de Diputados en la que participó el ministro Jorge Menéndez.

En ese marco, cuando se intercambiaba sobre la necesidad de contar con un marco legal para la actuación de efectivos de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, el diputado nacionalista Jaime Trobo le dijo a los representantes del Ministerio de Defensa que "no está bien" que Interior haya ido incorporando funciones tradicionales de los militares, y que eso le "huele" a una idea para querer "suprimir" al Ejército.

Trobo afirmó que "no está bien que el Ministerio del Interior haya ido tomando capacidades logísticas que han ido perdiendo las Fuerzas Armadas".

"¡Me parece que no está bien!", enfatizó, para agregar que "me huele a una dirección, que en algún momento se quiso imprimir a los Estados latinoamericanos, para la creación de Guardias Nacionales y la supresión de los Ejércitos. ¡Me huele que es eso! Me huele que hay gente que piensa eso".

Y agregó que "lo he leído proveniente de gente importante y de peso en el gobierno, por lo menos por parte de parlamentarios de mucho peso", aludiendo a la actual vicepresidenta Lucía Topolansky.

En la izquierda hay dos opiniones sobre las Fuerzas Armadas: una implica la eliminación y otra la reducción, según admitiera Topolansky el 25 de agosto de 2016 en el comité de base "Venceremos", ubicado en el barrio Goes.

Los partidos discutieron largos años sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Se aprobó una ley marco, pero aún resta determinar qué papel jugarán los uniformados en el futuro.

La oposición está molesta con el Frente Amplio porque el gobierno le asignó a la policía avionetas y helicópteros para la vigilancia aérea, cometidos que se entienden que son de los militares.

Ahora, Menéndez anunció que rápidamente enviará un proyecto al Parlamento para la actuación en las fronteras.