¿Lo estarán?

Lo peor de la pandemia parece ir quedando atrás. Sin las cuarentenas obligatorias que algunos reclamaban con insistencia, sin restringir las libertades individuales y sin llevar al colapso al sistema de salud como algunos agoreros venían vaticinando desde comienzos de año, el gobierno ha logrado bajar significativamente los casos diarios, los casos activos, los decesos y la ocupación de camas de CTI en todo el país. Y lo ha hecho sin apartarse del camino que eligió al inicio de la emergencia sanitaria y apostando decididamente a un eficaz sistema de vacunación que ya quisiera poder exhibir algún país vecino que, hace apenas unos meses, nos ofrecía vacunas rusas.

Poco a poco el país va a ir retomando sus cosas. Y no será fácil. Habrá que hacerlo cargando con el dolor de la pérdida de seres queridos que ha golpeado a tantas familias uruguayas. También con la difícil situación económica que enfrentan todos los que en esta pandemia han perdido su trabajo o han sido enviados al seguro de paro. Y con empresas de diferentes rubros que se han visto sacudidas por las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria y que enfrentan dificultades severas para salir adelante.



Pero habrá que hacerlo. Y será una tarea de todos.



Del gobierno, por encima de todos, que tendrá que trabajar tan duro en la reactivación del país como lo hizo para enfrentar la pandemia. Es tiempo de atraer inversiones que hagan crecer al país, y que generen empleo y oportunidades para nuestra gente. Y también es hora de ofrecer instrumentos para que los más golpeados por la pandemia puedan salir a flote, volver a la actividad y retomar a los trabajadores que hoy están en el seguro de paro.



Esa tarea no admite demoras. Y necesita de ministros y funcionarios que dejen todo en la cancha. Que trabajen los siete días de la semana. Que salgan a comerse la cancha. Si alguno no está dispuesto, es el momento de dar el paso al costado.



También habrá tarea para la oposición. Deberá controlar que las cosas se hagan como se debe y levantar la voz cuando advierta que algo anda mal. Pero no es hora de oponerse a todo. El bienestar de los uruguayos todos debe estar por encima de cualquier interés político-partidario.



El movimiento sindical deberá poner su parte. Tendrá que defender los derechos de los trabajadores pero, a la vez, entender que la gente necesita trabajar y que el país no puede detenerse. Que sólo con inversión y empresas pujantes habrá empleo para los trabajadores. Y que “la lucha”, por sí sola, no conduce a ningún lado.



Los empresarios, grandes o pequeños, deberán ser protagonistas. Es tiempo de apostar. De arriesgar. De invertir. De generar empleo. De cumplir con los proveedores. De pensar en el otro y no solo en ellos.



¿Y la gente de a pie? Será esencial. Deberá seguirse cuidando del virus, para que el país pueda ponerse a andar. Y deberá, también, exigir al gobierno, la oposición, los sindicatos y las empresas que hagan su parte.



¿Estarán todos a la altura del tiempo por venir?



