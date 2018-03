Estafa a banco trepa hasta US$ 20 millones

En un principio, el Banque Heritage, de Suiza, estimó la estafa realizada por una de sus empleadas en US$ 3 millones. Después trascendió que podría alcanzar los US$ 15 millones. Ahora, autoridades de la entidad trasmitieron al fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, que la estafa ronda los US$ 20 millones. Afecta a 52 cuentas de clientes, la mayoría de ellos argentinos.

Banque Heritage contrató a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) para que realice una auditoría con el propósito de conocer el detalle del ilícito que comenzó hace diez años y el procedimiento utilizado pa-ra concretar el mismo, dijo a El País una fuente de la investigación.

El representante del Ministerio Público no citó aún a la exgerenta sindicada como la autora de la megaestafa contra la entidad suiza.

Consultado por El País, el fiscal Rodríguez dijo que se trata de un caso muy complejo y que requerirá de un trabajo de investigación aún en marcha.

Además de tratar de conocer el monto exacto del desfalco, Rodríguez pretende saber cómo fueron adquiridos bienes inmuebles y muebles que estaban a nombre de la exgerenta indagada o de su pareja, hoy fallecida. La mayoría de esos bienes se encuentra en el balneario Solís, en Maldonado.

Otra línea de investigación apunta a reunir pruebas en contra de la ex empleada bancaria que retiró el dinero de las cuentas y si hay o no otros beneficiarios del ilícito.

Consultado por El País, el abogado de la exgerenta indagada, Enrique Moller, respondió que su clienta siempre colaboró con Banque Heritage desde antes de su renuncia. "Ella brindó información al auditor interno. Luego de su renuncia, también colaboró con la investigación de la Fiscalía", explicó.

Moller destacó que su defendida está dispuesta a enfrenta la investigación judicial y agregó que siempre vivió en Montevideo para poder brindar "una total colaboración".

La investigación también apunta a la Oficial de Cumplimiento y a otros dos gerentes de Banque Heritage que estaban por encima de la gerenta hoy indagada por la Fiscalía.

Se investiga si esos funcionarios actuaron con desidia o no a la hora de controlar las operaciones de las cuentas de inversores extranjeros.

Alguien correcto.

En el balneario Solís, la exgerenta de Banque Heritage y su esposo eran propietarios de un supermercado y de una parrillada. A la mayoría de los vecinos de ese balneario les sorprendió el suicidio del esposo de la entonces gerenta del banco, ocurrido el 11 de noviembre pasado. Esta persona tenía una estrecha vinculación con un conocido club de básquetbol de Montevideo, al que aportaba elevados recursos económicos.

Una vecina el balneario Solís sostuvo que le sorprendió la acusación contra la mujer. "Ellos (la pareja) daban trabajo a gente de la zona. Atendían muy bien al público. Eran personas correctísimas y apreciadas en el balneario", dijo a El País. Enseguida agregó: "Golpeó fuerte la muerte del hombre. Él era adicto al juego. Tal vez ello llevó a su pareja a robar a sus clientes del banco".

Un vecino destacó que trabajar en el supermercado de la pareja era tener un puesto seguro. "Eran buenos patrones. Acá nadie sabe con exactitud qué ocurrió", añadió.

Otros residentes de Solís descartaron que la pareja haya adquirido bienes con dinero sustraído al banco.

Un cambista en la mira En la investigación realizada por el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, estuvo bajo la mira un funcionario de un cambio. Se sospecha que esta persona podría haber cambiado dinero sustraído del Banco Heritage por la entonces gerenta. Desde que su esposo se suicidó en noviembre pasado, la acusada maneja los negocios de la familia.

LA MANIOBRA SEGÚN EL BANCO "Manejo irregular de fondos".

El 30 de enero pasado Banque Heritage difundió un comunicado en el que informa acerca de un "manejo irregular de fondos" llevado adelante por una empleada de la institución. El caso está bajo la órbita de la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, quien dispuso un embargo genérico preventivo y el cierre de fronteras para la mujer. La institución, por su parte, asegura que esto afectó a un "reducido grupo de clientes no residentes de banca privada". El texto no detalla cuántas cuentas fueron afectadas por esta maniobra ni tampoco a qué monto asciende la estafa. El banco informó, asimismo, que dio cuenta de esto "en forma inmediata" a los clientes afectados, así como también al Banco Central (BCU) y "se iniciaron los procesos legales correspondientes". En el comunicado Heritage asegura que "se trató de una situación puntual y muy acotada, que no afecta en modo alguno la operativa ni la solvencia del banco". En una auditoría interna realizada en los días siguientes al comunicado de prensa, se detectó que la maniobra llevaba varios años.