Una estadía en cabaña oficial: el sorteo del Intendente de Salto en Instagram

La estrategia de marketing no es muy novedosa. Se participa en un sorteo (en este caso de una estadía de 3 días en las cabañas de Termas del Arapey) si se sigue la cuenta en Instagram, se comparte el posteo y se menciona al usuario de la cuenta. Un recurso bastante utilizado en esa red social para publicitar y generar varios seguidores.



Pero el promotor de la "oferta" no es otro que el intendente de Salto Andrés Lima. Según confirmó a El Observador, el secretario general de la comuna, Fabián Bochia, la decisión fue tomada por el propio Lima. El jerarca aclaró a ese medio que la Intendencia tiene dos cabañas libres de disponibilidad para el intendente y el secretario General y son esos jerarcas los que deciden quiénes las ocupan sin costo.



"Yo se la he prestado al subjefe de Policía o amigos. Se la hemos prestado a concejales de Concordia como cortesía o a obreros que trabajaban en las Termas del Arapey", dijo Bochia a El Observador. Asegura que no tiene costo para la Intendencia y que de otra forma quedarían sin usar.

El sorteo de la estadía será el 28 de febrero con transmisión en vivo vía Instagram.