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El País Información

Estaba en su casa y desde la calle recibió dos balazos

30/07/2015, 16:20
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La mujer tiene 45 años y ayer al mediodía se encontraba en su casa cuando desde el exterior ingresaron varios balazos. Dos impactaron en ella: la hirieron en un brazo y en el pecho.

La víctima es una mujer de 45 años que ayer miércoles estaba en su casa del barrio montevideano La Paloma y siendo aproximadamente las 13:30 horas fue sorprendida por varios disparos que ingresaron desde la calle.

La mujer está internada tras recibir dos balazos: uno en la mama derecha y otro en uno de sus brazos.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que trabajan para identificar a el o los autores de los disparos.

Según los primeros datos se trataría de tres hombres que dispararon cuando pasaron en una moto por el lugar.

montevideo

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