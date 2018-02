Espert será figura en el Carnaval de Melo

El Carnaval de Melo homenajeará al presidente de Daecpu, Enrique Espert. Está previsto que se realicen cinco desfiles por la avenida Aparicio Saravia de la capital de Cerro Largo. En uno de ellos se realizará el reconocimiento al dirigente de la gremial de directores de Carnaval.

Aún no está resuelta la fecha en que se concretará el homenaje, señaló a El País el coordinador del Carnaval de Cerro Largo, Juan Pimentel. El vocero melense aclaró que los desfiles tendrán lugar los días 10, 11, 12, 16 y 17 de febrero.

Durante esas jornadas se podrá ver a figuras famosas del Río de la Plata como Moria Casán, Claudia Fernández, José María Listorti, Orlando Petinatti, Gianinna Silva, Cecilia Comunales y Lucas Sugo.

"Espert es una figura que trasciende Montevideo. Nosotros sentimos que somos hermanos, buscamos fortalecer afectivamente a estos dos carnavales, cada uno con sus características", dijo Pimentel.

Polémica.

En los últimos días Espert estuvo en el centro de la polémica luego de que, sin contar con el apoyo de Daecpu, la Intendencia de Montevideo resolvó terminar con el tradicional concurso de Reinas del Carnaval y las Llamadas, una práctica que se mantenía incambiada desde la década de 1940.

El argumento de la comuna fue poner fin a "un concurso de belleza que fomente estereotipos de género y ejerza violencia simbólica contra las mujeres".

Espert se opuso con energía a la resolución del gobierno departamental y anunció que el año próximo Daecpu tendrá su propio concurso de Reina del Carnaval.

En una entrevista que concedió a El País, el dirigente carnavalero fue crítico con la resolución de la administración de Daniel Martínez que eliminó a la Reina de Carnaval para establecer a una "figura" que encabece los desfiles.

En la entrevista, el dirigente de la gremial de directores fue consultado sobre si en carnaval había exclusiones. "La única exclusión es que no hemos podido llegar al interior. Es un gasto brutal, vale más el viaje que la puesta del espectáculo en sí", respondió Espert.

En el Carnaval de Melo las reinas y princesas encabezan el desfile por la avenida principal. Tras ellas vienen las figuras nacionales e internacionales, los "tríos eléctricos", las comparsas de negros y lubolos y las escuelas de samba de la ciudad.

Ahora, la organización del Carnaval de Cerro Largo estudia la posibilidad de declarar a Enrique Espert presidente de honor del Carnaval de Melo, según indicó Pimentel.

La decisión final se tomará después de la elección de las reinas que tendrá lugar durante el próximo fin de semana. "El carnaval es la mayor integración social que pueda haber. Dentro de las agrupaciones hay de todo, hay personas con distintos gustos sexuales", afirmó el carnavalero.

Por otro lado, aseguró que para evitar inconvenientes hay que darle protagonismo a los que saben organizar el Carnaval. "En Montevideo el problema es que la Intendencia se mete en algo que debe ser manejado por los carnavaleros. La Intendencia no está para hacer el Carnaval. Los carnavaleros tienen suficiente conocimien-to para hacer su propio espectáculo", sostuvo Pimentel .

El rol de las intendencias en carnaval.

Juan Pimentel aclaró que la organización del Carnaval de Melo está a cargo de los propios carnavaleros y que la Intendencia es su principal apoyo pero no resuelve sobre lo artístico. "Yo fui elegido por los carnavaleros de Melo, no respondo ante el intendente Sergio Botana y no trabajo en la Intendencia", dijo.