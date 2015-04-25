Escoltas de Jorge Vázquez repelen intento de rapiña

Una pareja de delincuentes intentó robar el auto de custodias del subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, en la noche del miércoles 22, cerca de la residencia del jerarca en Punta Gorda. En el incidente hubo intercambio de disparos entre policías y rapiñeros.

Fuentes de la investigación indicaron a El País que la pareja se acercó al auto en una moto de escasa cilindrada. Luego el conductor sacó un revólver calibre 38 y apuntó a uno de los custodias de Vázquez.

Los policías se identificaron y extrajeron sus armas. Los rapiñeros huyeron y los policías comenzaron a perseguirlos.

Según las declaraciones de los policías, el conductor de la moto extrajo un arma y efectuó varios disparos. Éstos repelieron el ataque.

Al llegar al Parque Rivera, la pareja de rapiñeros cayó de la moto y continuó la huida a pie. En el lugar dejaron un arma calibre 38.

Personal del Departamento de Información Táctica de la Jefatura de Montevideo investigó la procedencia de la moto y del arma, señalaron a El País fuentes judiciales.

A instancias de la Dirección Nacional de Policía, se solicitó a a todas las jefaturas policiales que brinden información sobre el número de registro del revólver perdido por el delincuente. De esa forma se constató que el revólver había sido denunciado como robado por un expolicía de Río Negro en 2010. Esa persona será citada a declarar para que explique en qué circunstancias le fue sustraído el revólver calibre 38.

Allanamiento.

Con los datos de la moto, en la mañana de ayer, efectivos del Departamento de Información Táctica efectuaron un allanamiento en una vivienda ubicada cerca del kilómetro 12.500 de la ruta 8 (barrio Villa García). Allí fueron detenidos dos sospechosos del intento de robo del auto de los custodias del subsecretario Vázquez. Ambos tienen antecedentes penales. El conductor de la moto estuvo encarcelado por rapiña. La mujer tiene antecedentes por hurto.

En la tarde de ayer, la jueza penal de 20° Turno, María Noel Odriozola y la fiscal de 11° Turno, María Cristina González tomaron las primeras declaraciones a la pareja de detenidos.

Ambos operadores judiciales también recibieron información de la Policía sobre cómo se sucedieron los hechos.

Hoy continuarán las indagatorias en la sede penal y es posible que haya un pronunciamiento judicial al respecto.

Fuentes ministeriales relativizaron el incidente y señalaron que éste tuvo un movil ilícito y no político.

"Mafias policiales"

En noviembre del año pasado, delincuentes robaron la casa del jefe de Montevideo, Mario Layera. El ministro Eduardo Bonomi, dijo en el Parlamento que en los mismos días delincuentes intentaron ingresar a la casa del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez. Bonomi vinculó el robo a "mafias policiales".

El incidente ocurrió en la noche del 22, cerca de la casa de Vázquez. Foto: F. Flores

Intercambio de disparos cerca de la casa del subsecretario