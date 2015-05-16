Escapó del Vilardebó, rapiñó y lo arrestaron

La Justicia indaga a un joven de 19 años que estaba internado en el Hospital Vilardebó, escapó, cometió una rapiña a un ómnibus e hirió al conductor con un cuchillo. Un cómplice que se fugado con él se entregó horas más tarde en dependencias del mismo hospital.

Según indicaron desde la Policía, los dos internos que se fugaron estaban en la sala de máxima seguridad del hospital y lograron escapar durante la madrugada del pasado miércoles.

Al conseguir zafar de los controles y evadir a los efectivos que cuidan la salida del centro hospitalario, ambos se separaron.

El joven de 19 años subió a un ómnibus a pocas cuadras del hospital. El coche, de recorrido 133, era conducido por un trabajador de 38 años, quien fue agredido cuando el interno fugado pretendió robarlo.

El asaltante, que llevaba un cuchillo que presuntamente había sustraído en el hospital, le abrió una herida en la cabeza al trabajador, quien movilizó el ómnibus de manera tal que un patrullero policial se percatara que algo estaba sucediendo.

Al ascender al ómnibus, los efectivos se encontraron con la rapiña en proceso por lo que detuvieron al joven.

El conductor fue atendido y dado de alta en el lugar.

El delincuente, en tanto, volvió al Hospital Vilardebó, donde debía cumplir un tratamiento mientras declaraba ante la Justicia, que hoy a primera hora dará a conocer la pena que deberá purgar tras la fuga.

Su cómplice se presentó voluntariamente en el hospital, tras pasar varias horas fugado, buscando dónde esconderse, según el mismo manifestó.

Fugó con un cómplice