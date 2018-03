Escalada de reproches entre gobierno y ruralistas

El enfrentamiento entre el gobierno y las gremiales agropecuarias ingresó en una nueva escalada luego de que la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, decidiera revocar la declaración de interés turístico de la Expo Activa que se realizará en Soriano del 7 al 10 de marzo, como informaron el portal Agesor y "Búsqueda". En una carta al presidente de la gremial, Felipe López, la ministra había explicado que su decisión se debía "a la desnaturalización" de las razones por las que en octubre de 2017 había accedido al apoyo "que se hace evidente en los contenidos de la propaganda y promoción del evento publicados en la prensa en estos días". La ministra hizo así alusión a la prevista participación con un stand en la expo del movimiento "Un solo Uruguay", duramente enfrentado con el gobierno en estos días y que está analizando una serie de movilizaciones. La gremial de Soriano había difundido que participaría "Un solo Uruguay" (de productores autoconvocados) en la expo. Paralelamente, la Federación Rural emitió un comunicado con duras críticas a la cadena del martes en la que el gobierno defendió su política agropecuaria.

La rural de Soriano criticó a la ministra y consideró que probablemente lo que ocurrirá es que irá más gente a la exposición que se realiza cerca de la Ruta 2, al sur de Mercedes, y en la que se expone lo más avanzado en materia de maquinaria agrícola. Jorge Andrés Rodríguez, vicepresidente de la gremial, dijo a El País que por ahora sigue en pie la participación de empresas públicas como Ducsa y Antel en la exposición y se están armando sus stands. "Si no van, sí habrá que salir después a pegarles", señaló. "Sin duda que todo esto es más lo que nos sirve como propaganda y que todo el mundo hable de esto, no tengo dudas que esto va a traer más gente a la Expoactiva", aseguró.

"La ministra está muy desinformada. Antes de emitir un comunicado me parece que hablaría con la gente, ¿no? No habló ni nada. Mandó un fax diciendo que derogaba el decreto que decía que éramos de interés turístico", se quejó.

Rodríguez ratificó que habrá un stand del movimiento "Un solo Uruguay" en la exposición. "Si tenemos unos productores que quieren hacer un reclamo más que nunca la Expoactiva tiene que ser un ámbito de diálogo, como ha sido siempre, desde la primera edición", explicó. "Nosotros, desde el punto de vista gremial, no estamos representados por el movimiento Un solo Uruguay. Compartimos cosas, algunas sí, otras no. Nosotros tenemos nuestra representación a través de la Federación Rural", aclaró.

Por su parte, el ministro de Ganadería, Enzo Benech, pareció marcar un matiz con la ministra de Turismo y ratificó que irá a la exposición. "Todo lo que afecte el ambiente de diálogo y enfrente al campo con el turismo no sirve", dijo el ministro a Radio Centenario. Benech se comunicó a pedido de Kechichian con la gremial de Soriano para transmitir las explicaciones de la ministra, según supo El País.

Se espera para la próxima edición de la exposición la presencia de más de 300 empresas vinculadas a 700 marcas de maquinaria agrícola y diversos equipos. Rodríguez señaló que se espera que vengan muchos extranjeros.

El presidente de la agropecuaria, Felipe López, dijo a El País que la gremial cometió "un error" que fue "pensar que todos conocen el espíritu y las intenciones tanto de Expo Activa como la Rural de Soriano". "Este espíritu es el de aportar ideas, mostrar tecnologías, compartir opiniones e ideas y respetar las opiniones diferentes a las nuestras. Esto ha generado un malentendido gigante que desencadenó una serie de hechos para nada felices", señaló. "Es hora de dejar de andar con palabras. Tenemos una agenda muy nutrida con instituciones públicas y con el MGAP y nos seguimos poniendo a la orden para trabajar con quien sea en pos de un Uruguay mejor para todos como lo hemos hecho en todos estos años", señaló. En este contexto, "Un Solo Uruguay" se apresta a tomar medidas de protesta pero se quiere evitar que se "filtre" en qué van a consistir, señaló Marcelo Nougué, uno de sus referentes.

Federación critica.

La Federación Rural fustigó con dureza en un comunicado la cadena del gobierno del martes. "Preocupa la forma con que el Poder Ejecutivo ha respondido a los problemas planteados en la proclama del 23 de enero, ya que lo hace utilizando cada circunstancia para difundir lo realizado por el gobierno, en lugar de proponer soluciones significativas al difícil momento que muchos uruguayos están pasando", dice el comunicado. "Preocupa el profundo desconocimiento de la angustiante realidad, que de la mano del agro, el interior del país está sufriendo. Lo que hace muy difícil que podamos encontrar soluciones en conjunto. El primer paso debería ser reconocer la gravedad de la situación. Las medidas anunciadas hasta la fecha son un exiguo paliativo", agrega.

La gremial niega que la trazabilidad del ganado vacuno sea financiada exclusivamente por el Estado, ya que es pagada por toda la cadena cárnica y destaca que los productores también aportan para la compra de la vacuna "antiaftosa". Y aclara que los fondos para los sectores lechero y arrocero suponen créditos que deben devolverse.

El comunicado termina con un pedido de "cordura y sensatez" para dejar de lado "intereses electorales" y dar prioridad a "los intereses generales".

Repartir la carga entre las intendencias El director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, le dejó claro ayer a los intendentes que no se los compensará por la rebaja del 18% en la Contribución Rural en los predios de menos de 1.000 hectáreas. El cambio baja los ingresos de las intendencias en unos US$ 8 millones ($ 250 millones). San José, con $ 30 millones y Florida con $ 33 millones se ven bastante afectados. El intendente maragato, José Falero, dijo que se buscarán soluciones rápidas para distribuir la carga de manera más equilibrada.

Federación Rural asume que ya no hay mucho que esperar.

Para Miguel Sanguinetti, vicepresidente de la Federación Rural, a esta altura es claro que el sector agropecuario no debe esperar medidas de fondo del gobierno. "El gobierno no respondió todo lo que se pidió desde Un solo Uruguay, que nosotros apoyamos y compartimos porque son cosas que la Federación Rural ha venido pidiendo hace años. Nos da la impresión claramente que no va a haber anuncios nuevos, aparte de lo exiguo y poco que se hizo", sostuvo.

Sanguinetti dijo que la gremial apoya el sistema de "trazabilidad" (diseñado para determinar el lugar de origen del vacuno)

pero entiende hace ya mucho tiempo que necesita ser evaluado profundamente. "Vamos a poner el ojo fuerte ahí. Queremos saber cómo se adjudica la compra de caravanas", señaló. Y recordó que parte de los costos derivados del control de la trazabilidad corren por cuenta de los productores. El vicepresidente de la federación también consideró que el gobierno "se autoadjudica" los logros en materia de combate a la fiebre aftosa que "es una política de Estado de hace años que viene de otros gobiernos". "Hay cosas para analizar. La vacuna contra la aftosa se puede conseguir por la mitad", advirtió. En este sentido, el comunicado de la gremial señala: "Los productores por cada animal faenado y litro de leche producido, aportan fondos para la vacunación anti- aftosa, fondos que serían suficientes para pagarla toda, pero el Estado la paga más cara del valor de mercado, por compromisos por él mismo asumidos".

La Federación Rural está dispuesta a analizar y eventualmente apoyar las medidas que tome "Un solo Uruguay" siempre que estas no representen un perjuicio para la población. "Lo decidiremos democráticamente. Iremos viendo. Los autoconvocados nos ayudan cantidad porque reclaman lo que nosotros pedimos hace años, nos dan fuerza a las gremiales", consideró Sanguinetti.