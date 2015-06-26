"Es posible" que verdadero objetivo de los secuestradores esté "bajo riesgo"

El jefe de Policía Mario Layera dijo que está descartada la posibilidad de que Milvana Salomone fuera el verdadero objetivo del secuestro y que se ha reforzado la seguridad en la zona de Parque Batlle.

El jefe de Policía, Mario Layera, dijo esta mañana en radio El Espectador que está descartada la posibilidad de que la doctora Milvana Salomone fuera el verdadero objetivo de los secuestradores.

Investigar “quién era el objetivo es la parte de lo que viene ahora” ya que es “lo que se determinó en la reunión de ayer”, que mantuvieron la jueza penal de 10° Turno, Dolores Sánchez. y la fiscal de 2° Turno, María Camiño, con el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, el Director Nacional de Policía, Julio Guarteche y el jefe de Montevideo, Mario Layera.

Layera reconoció que “es posible que haya una persona bajo riesgo” que era “el objetivo” primario de los secuestradores.

De todas maneras, debido a las diferentes versiones que circularon en las últimas semanas, Layera señaló que no hay ningún dirigente político con custodia especial, pero "sí se aumentó la seguridad en la zona del Parque Batlle" y aclaró que aunque “el secuestro de Salomone fue un punto de quiebre”, el “nivel de amenaza de un secuestro es bajo" en nuestro país.

Continúa la investigación. ?

Si bien la investigación sigue, Layera confirmó que “no hay mas sospechosos de los que ya están identificados”.

Con respecto a los 300 mil dólares que la familia de Milvana llegó a entregar a los secuestradores, se logró recuperar una parte, pero aún “faltan 50 mil dólares” que según el jefe de Policía están entre los dos señalados como los cabecillas del grupo de secuestradores, Pedro Leone Echart y Gustavo Lepere Mederos.

Las declaraciones del secuestrador de Milvana Salomone, Pedro Leone Echart, y escuchas telefónicas efectuadas por la Policía dieron un vuelco inesperado a la investigación del caso.

Layera: ministro lo apoya

mario layera