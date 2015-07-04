Entró, preguntó por anillos y terminó robando dinero y un centenar de joyas

El hombre, que parecía un cliente más, ingresó a la joyería del barrio Punta Carretas y fue atendido por un empleado. Pero segundos después sacó un arma y exigió la entrega de dinero. Además, se llevó un centenar de artículos de oro y plata.

Un hombre llegó hoy minutos antes de las 12 horas a una joyería ubicada en las calles 21 de Septiembre y Pedro Francisco Berro, en Punta Carretas, y a simple vista se trataba de un cliente más.

Al ser atendido consultó por el precio de unos anillos, pero segundos después sacó un arma y amenazó a las personas que se encontraban en el local.

Exigió el dinero de la caja y también tomó al menos cien artículos de oro y plata. Luego escapó sin que nadie resultara lesionado.



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