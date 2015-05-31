Entraron a la casa de una pareja, la ataron, golpearon y le robaron

La pareja fue interceptada anoche por tres delincuentes armados cuando estaba llegando a su casa en San Jacinto, Canelones, junto a sus hijos.

Tres delincuentes interceptaron a una pareja de 40 años y a sus dos hijos menores de edad anoche sobre las 21:00 horas cuando estaban llegando a su casa, ubicada en la ruta 11, kilómetro 136/500 en San Jacinto, informa hoy la Jefatura de Policía de Canelones.

Los ladrones los amenazaron con armas de fuego, los hicieron tirarse al piso y después los maniataron con cordones, ingresaron a la vivienda y se apoderaron de $ 170.000, una notebook, un Xbox, una cámara de fotos, joyas y un rifle. Al terminar el robo se fueron en la camioneta de las víctimas.

La pareja fue agredida físicamente, a la mujer le dieron un golpe de puño en la cara y a su esposo le dieron un culatazo lo que le provocó un corte en la cabeza.

Personal de la Seccional 14ta de San Jacinto y efectivos de la Brigada de Delitos contra la propiedad y la persona se encuentran trabajando para aclarar el copamiento.



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