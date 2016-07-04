Entran a regir lineamientos salariales menos beneficiosos

En primer semestre se negoció con los de 2015; ahora regirán los de 2016.

De no haber una resolución oficial de volver a extender el uso de los lineamientos de la negociación salarial de 2015 en el segundo semestre de este año, comenzarán a regir las pautas acordadas para 2016 que tienen menos beneficios para los trabajadores, según confirmó a El País el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

En la reunión que mantuvieron representantes del PIT-CNT con Murro y el presidente Tabaré Vázquez en marzo de este año se acordó extender durante el primer semestre del año las pautas acordadas en 2015.

"Ese fue un cambio que se hizo y dio un punto, un punto y medio más. Ahora si no se cambia nada deberíamos usar los lineamientos 2016 que da un punto, un punto y medio menos de aumento a los trabajadores", dijo Murro.

El PIT-CNT aguarda a que se produzca, como se les prometió en marzo, una nueva reunión con Vázquez para poder negociar que se vuelva a extender la posibilidad de uso de los lineamientos de 2015 y postergar la referencia de las pautas de 2016. Sin embargo, Murro sostuvo que no está previsto el encuentro aunque "siempre se conversa".

Las pautas de 2016 se aplicarían para las negociaciones de los 105 sectores cuyos convenios salariales cayeron en junio. Los 98 negociados anteriormente lo hicieron con las pautas de 2015. Aún así, según Murro, hasta mayo, por ejemplo, de los últimos 33 grupos y subgrupos se acordaron 14 tripartitos, y en junio de los 12 en siete el ministerio tuvo que votar en contra por exceder las pautas manejadas a nivel oficial.

"Los empresarios y trabajadores están acordando por arriba de las pautas y no es que los empresarios estén cediendo a los sindicatos más poderosos, porque en el sector rural se acordó por encima de los lineamientos", dijo Murro.

"Cuando los acuerdos se dan por fuera de las pautas, el objetivo de controlar los precios se vulnera. Es democrático y legal, pero es nuevo, y el ministerio no puede vetarlo. Ante esto queremos una reflexión. Si después se mantiene como está seguiremos cumpliendo votando en contra porque cumplimos con los lineamientos acordados", acotó el ministro.

Lo cierto es que a nivel de los trabajadores la pelea de las próximas semanas estará dada porque a nivel oficial se apruebe una postergación de las pautas de 2015. Dentro del Ministerio de Economía y Finanzas se considera que no hay margen para esto porque de lo contrario se vulnerará el empleo.

En el año a abril se los indicadores reflejan que se han perdido 33.000 puestos de trabajo. En este sentido se considera que de incrementarse los ajustes salariales por fuera de lo previsto se presionará más a las empresas que tendrán dos vías de ajuste: reducir puestos de trabajo o trasladar valores a precios lo cual incidirá en la inflación reafirmando la condición de estanflación —estancamiento con inflación— que padece la economía actual.

Los datos de los acuerdos laborales manejados por Murro de todas formas muestran que en varios casos trabajadores y empresarios han acordado por encima de las pautas lo cual refleja que al final del día no será una pulseada que ganará Economía o Trabajo que es quien convoca a la reflexión. Entre los economistas hay coincidencia en que si bien hasta el momento no se ha perdido salario real —contra lo que luchan los trabajadores— de mantenerse los lineamientos se generará una pérdida.

