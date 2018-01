Enjambre de abejas atacó a 150 turistas en Salto del Penitente

Unas 150 personas disfrutaban el pasado fin de semana de las actividades que ofrece el Salto del Penitente, en Lavalleja, cuando cerca del mediodía del domingo un enjambre de abejas las atacó de improviso. En ese momento, muchos estaban comiendo en el parador, otros haciendo deportes de aventura, como tirolesa y pared escalada, o cabalgando tranquilos por la zona.

De acuerdo al testimonio de Alberto Vignale, propietario del parador del lugar, las abejas no perdonaron a nadie.

"Nunca en los 15 años que llevamos en el parque nos tocó vivir una situación así. Hemos vivido casos de gente que no podía subir, quebraduras o mordeduras de algunas arañas a alguien que estaba acampando. Todas cosas menores. Pero esto sobrepasó todo porque se dio en medio de un día totalmente normal y tranquilo. Aparecieron de la nada y fue un ataque masivo. Fue algo muy impresionante", dijo Vignale.

Los turistas actuaron de manera instintiva: lo primero que hicieron, a pesar de que es lo menos recomendable, fue ponerse a correr hacia todos lados. Estaban como locos.

"Empezaron a correr de forma desesperada, eran puro gritos, dejaban los bolsos tirados, gorros, lentes de sol, camperas, y los que se estaban bañando salieron disparando del agua. Nadie encontraba una explicación", narró Vignale, que se encontraba en el lugar cuando ocurrió todo. Inmediatamente se llamó a la emergencia y a la policía, y la entrada al parque se cerró. "Se le explicaba a todos los que llegaban que no podían ingresar por lo que estaba ocurriendo, por precaución más que nada, porque después, a las dos o tres horas no había más abejas", explicó el propietario del parador.

Paliar la emergencia.

El ataque duró cerca de 15 minutos. "Para estos casos nosotros tenemos un protocolo de emergencia. A la gente le pedíamos que por favor evacuara y a algunos los pudimos atender porque contamos con un kit de emergencia que incluye antialérgicos, pero teníamos para pocas personas, no para 150", dijo Vignale.

"Sacando a 3 o 4 personas que eran muy alérgicas y que debieron ser internadas en Minas, el resto por suerte no pasó a mayores", agregó.

El suceso hecho fue tan extraordinario que cuando llegó los policías no sabían cómo actuar. "Ellos mismos se preguntaban qué tenían que hacer. No sabían para dónde agarrar".

Fue entonces cuando decidieron llamar al Miguel Pimienta, el principal apicultor del departamento, para que los ayudara. "Estuvimos recorriendo la zona próxima, pero al ser un lugar lleno de árboles y de piedras es muy difícil encontrar la colmena porque pueden estar en cualquier lugar de esos", explicó Pimienta a El País.

Pasó algo que no se pudo haber previsto porque ocurre naturalmente. "Si bien yo trabajo con abejas, en ese momento no los podía ayudar mucho porque ya estaban atacando. Yo hubiese sido uno más de los picados. El accidente ya estaba pasando y pararlo hubiera sido imposible por lo que preferimos esperar a que las abejas se amansaran. Otra solución no había", dijo Pimienta.

De acuerdo a Vignale, el parador está funcionando normalmente. "Fue algo de película", dijo aún asombrado.

Razones.

Según Pimienta, algunas de las razones que habrían llevado a que las abejas reaccionaran de esa forma es que un animal o una persona le moviera la colmena.

"Es algo que ocurre una vez cada tanto y más en un lugar en donde hay tantos turistas", dijo el apicultor.

De acuerdo a Enrique González, otro experto en el tema, el enjambre se puede dar también cuando la colmena en la que están las abejas llega al límite de volumen. "Cuando son demasiadas para el lugar y están muy apretadas, se enjambran y muchas de ellas forman una colmena en otro lugar", dijo. Lo más recomendable en esos casos, aunque le resulte difícil a cualquiera, es mantener la calma y resguardarse.

"La abeja siente el miedo de la persona y cuando ésta se mueve o intenta salir corriendo es peor porque comienza a seguirla y más si tienen prendas de color oscuro", explicó.

Lo normal cuando se produce un enjambre es que la colmena se encuentre medianamente cerca de ese grupo de abejas.