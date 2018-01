Enfrentamiento entre intendencias por el nuevo permiso de conducir

A fines de noviembre de 2017, el Congreso Nacional de Intendentes aprobó e instrumentó el Permiso Único Nacional de Conductores (PUNC), un cambio ambicioso pero muy requerido por todas las intendencias —con algunos matices— y que en líneas generales permitiría unificar varios de los criterios en la expedición de las libretas de conducir, entre otros alcances. Hoy, a un mes y medio desde su implementación, la medida representa un gran dolor de cabeza para muchas intendencias.

El jueves de la semana pasada, los directores de tránsito de las intendencias se reunieron por primera vez en el año en el Congreso de Intendentes para comenzar a delinear y coordinar las tareas con el objetivo de alcanzar una agenda única de trabajo. Según informaron a El País desde el Congreso, las principales diferencias planteadas entre las intendencias estuvieron en la definición del costo de las libretas de conducir, en la regulación y aplicación de las multas por espirometrías positivas y por el tipo e institución médica que expide los certificados que habilitan al conductor a obtener el permiso.

La directora de Tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), Mariela Baute, consideró en una nota de prensa en diciembre que el sistema anterior era más rápido que el actual al momento de expedir el permiso. Sus declaraciones despertaron diferentes críticas en las intendencias por entender que se debe apostar al nuevo sistema nacional. Según informaron a El País, la IMM es la única que sigue aplicando los dos modelos de expedición de libretas: el antiguo y el actual. "Hay veces que por no tener fecha disponible se agenda a conductores con el sistema antiguo", admitió una fuente a El País.

Hay grandes diferencias entre las intendencias en varios puntos. Por ejemplo, entre la de Montevideo y la de Canelones no parece haber acuerdo en el tiempo que debe tardar la gestión para obtener el permiso único. Pero los matices más grandes están en el costo que debe tener la libreta, en las sanciones por espirometría positiva y por la cantidad de horas de práctica en la calle que requiere un aspirante a conductor para acceder al permiso —no todas las intendencias solicitan esta condición. Tampoco parece haber un criterio único para sistematizar la expedición de los certificados médicos. En diciembre, la Junta Nacional de Seguridad Vial analizó este tema. Jerarcas del Ministerio de Salud Pública (MSP) se comprometieron a encontrar mecanismos para que los permisos médicos puedan ser otorgados bajo las mismas condiciones por instituciones médicas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Cerro Largo.

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, admitió a El País que no tiene matices con respecto al costo de la expedición de la libreta que es más barata que en la capital.

Sí consideró que no está de acuerdo con la medida que impide que conductores con vehículos con deuda no puedan obtener el permiso único nacional de conducir: "Muchas veces el titular del vehículo no fue multado", dijo Botana. "Se debe sancionar al vehículo y embargarlo, no corresponde vulnerar el derecho de la persona", agregó. Por otro lado, Botana discrepa con el mínimo de tolerancia cero al alcohol dispuesto para conductores, "acatamos pero preferimos que haya un mínimo de tolerancia", puntualizó.