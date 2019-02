Eneida de León: "Hay un acuerdo firmado con UPM y 5 o 6 funcionarios no van a trancar eso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En declaraciones recogidas por radio Universal, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, manifestó que "no está detenido nada porque todavía no hay nada", al ser consultada por el atraso en las habilitaciones ambientales para la construcción de la segunda planta de UPM.



"Lo único que hay en la Dinama es la solicitud con los requerimientos que se le harían por parte de (Dirección Nacional de) Medio Ambiente para una posible instalación de una planta", dijo. Agregó que no hay negociaciones atrasadas porque "el país tiene un acuerdo firmado con UPM, y 5 o 6 funcionarios no van a trancar eso".



Manifestó, además, que están en diálogo con el sindicato del Mvotma. "Las cosas que han salido en la prensa no son ciertas", dijo. Agregó que no hay un plazo para obtener la habilitación, y que UPM "no se ha mostrado preocupada por la demora porque no hay demora".



Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi, no expresó preocupaciones al respecto. "Existe esa dificultad en cuanto a las habilitaciones ambientales pero todavía no son un problema", dijo.



Agregó que no ha hablado con la ministra de León: "Si yo estuviera en la misma circunstancia no sumaría nada recibir una llamada preguntándome. Eso se va a encaminar", expresó. "Si los permisos estuvieran, mejor; pero estamos dentro de los tiempos para que puedan autorizar las habilitaciones ambientales y eso no va a significar causal de retraso".



En cuanto a las preocupaciones manifestadas por vecinos en torno al proyecto del ferrocarril, Rossi dijo que la instalación de UPM genera inquietudes, y que "en todo lo posible, el proyecto tiene que tener en cuenta la opinión de los vecinos".



Pero no se tienen en cuenta las opiniones de vecinos que están "claramente en contra" del ferrocarril. "Creemos que es un proyecto importante. Pero tenemos la obligación de atender y estudiar todas las cosas que permitan mejorar el proyecto", expresó.



Por otro lado, confirmó que se ampliará la doble vía de la ruta 5 en Canelones. Además, se construirá una triple vía hasta Paso de los Toros por el incremento de tránsito que genera el proyecto de UPM.