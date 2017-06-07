Encuesta de seguridad: en Punta Carretas 33% dice que fue robado

La segunda Encuesta Seguridad en Punta Carretas, realizada por la comisión de vecinos, muestra que el 36% de las víctimas de la delincuencia no denuncia ante la Policía porque piensa que "no sirve para nada" o es una "pérdida de tiempo".

La segunda Encuesta Seguridad en Punta Carretas realizada por miembros de la Comisión de Seguridad de Vecinos del barrio y con el apoyo de referentes de varias cuadras del mismo reflejó que tres de cada 10 sufrieron un robo, pero varios de ellos no hicieron la denuncia.

De las respuestas de los participantes, que fueron 571 personas, se desprende que el 33% de ellos sufrieron algún robo en los últimos dos años y tres meses. Un 25% de estos robos fue mismo en Punta Carretas y un 8% en otro barrio o en el interior del país.

Un 19% de los encuestados dijo que aunque no sufrió un robo, sí un intento de robo.

Las calles con mayor cantidad de robo son: Luis de la Torre, Joaquín Núñez, Montero, Ellauri, Coronel Mora, Bulevar Artigas y Gregorio Suárez. Sin embargo, el informe dice que "se registraron robos en casi todas las calles en las que se hizo la encuesta".

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De las víctimas de robo, el 60% fueron mujeres y hay más robos a personas de entre 30 y 69 años que a jóvenes o personas de la tercera edad.

En cuanto a la violencia en los robos, la encuesta señala que el 76% de los mismos no fueron violentos, pero un 33% de robos a mujeres y un 26% a hombres sí lo fueron. Y el porcentaje a robos violentos aumenta cuanto mayor es la edad de las víctimas.

Los robos, según la encuesta, ocurrieron durante todo el año, pero hay un pico en los meses de abril y en diciembre, y un descenso en mayo y junio.

La mayoría de los robos a viviendas, comercios y a autos ocurren de noche y de madrugada, mientras que los robos a personas ocurren en general por la tarde, de 12 a 18 horas, y la noche, de 18 a 24 horas.

Denuncias.

En relación a las denuncias,el 36% de todos los robos no fueron notificados a la comisaría.

El 43% de las víctimas de 70 años o más no denuncia, así como casi la mitad de las víctimas de robos de o en autos, o a la persona.

Los robos más denunciados, un 73%, son los de las casas y comercios, por los seguros.

El 52% de los que no denuncian no lo hacen porque no creen que valga la pena: consideran que es "una pérdida de tiempo", que "no sirve para nada", o dicen que no confían en la Policía. El 47% restante no denuncia por motivos personales: para "no ir a la comisaría", por "negligencia", porque "no me robaron cosas de valor" o por "miedo a represalias".

El 23% de los que denuncian no llaman a la Policía ni van a la comisaría. Pero los que llaman, "en la mayoría de los casos, la Policía tardó 16 minutos o más en llegar y en algunos casos nunca llegó".

En el 52% de los robos denunciados, el delincuente no es detenido, señala la encuesta.

El 14% de los encuestados considera "buena" la actuación policial. El 63% dentro de lo esperado y el 37% la considera negativa. Hay un porcentaje mayor de hombres que de mujeres que manifiesta insatisfacción por la respuesta policial.

El 70% de los encuestados piensa que el Municipio debería intervenir en temas de seguridad. La mayoría quisiera que intervengan en temas de vigilancia o en funciones como iluminación, poda.

El 30% dijo que el Municipio no debería intervenir.

Más de la mitad de los encuestados considera que no es suficiente la iluminación y la poda en sus cuadras.

Solo el 15% de los encuestados se siente seguro en Punta Carretas y el 27% inseguro. Las mujeres se sienten un poco más inseguras (32%) que los hombres (19%). Cuanto más joven la persona, más segura se siente (21%).

La gran mayoría de los encuestados dijeron no ver presencia policial en sus cuadras, aunque sí ocasionalmente ven patrulleros. Más de la mitad piden más vigilancia y patrullaje.

Un 58% de los encuestados participa en un grupo de WhatsApp armado con vecinos para estar alertas ante situaciones de inseguridad.



Punta Carretas. Foto: archivo El País

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