Encuentran muerto en cercanías de boliche

Unas 30 personas se encuentran detenidas por orden del juez penal de 12° Turno, Nelson dos Santos, en el marco de la investigación por la muerte de una persona en las cercanías de una discoteca ubicada en el Centro de Montevideo ocurrida en la madrugada de ayer.

Entre las cinco y las seis de la mañana de la víspera, un hombre de 39 falleció tras ser supuestamente empujado por las escaleras del local bailable. En las indagatorias, uno de los testigos definió a la víctima como un "cliente molesto". La Justicia aún no ha podido aclarar las circunstancias de la muerte. El hombre fue encontrado en la acera a poca distancia de la discoteca céntrica con el cráneo destrozado.

Dos Santos ordenó las detenciones del propietario del local bailable, varios guardias de seguridad, funcionarios y mujeres que se encontraban en el lugar.

El juez penal también solicitó pericias a Policía Científica para que determinen las causas de la muerte del cliente. Dos Santos recibió ayer un informe primario de un médico forense y hoy le solicitará al profesional un testimonio ampliatorio, dijeron a El País fuentes del caso. En esta jornada, el juez Dos Santos y el fiscal Gustavo Zubía también tomarán declaraciones a los detenidos. Una de las hipótesis manejadas por investigadores policiales de la Zona I (Centro y zonas aledañas) es que la víctima se desacató y los guardias de seguridad lo sacaron en forma violenta de la discoteca. "Todavía no hay datos claros de lo ocurrido. Serán claves las pericias forenses solicita- das por el magistrado", dijo uno de los investigadores a El País.

El 27 de noviembre del año pasado, el juez Marcelo Souto remitió a la cárcel a un patovica involucrado en una pelea que terminó con la muerte de un joven de 28 años en Piriápolis.

HAY 30 DETENIDOS