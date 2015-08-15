Encuentran dos cuerpos calcinados en una cuneta en Ruta 1

Se trata de dos hombres que fueron encontrados a metros de un carro de bicicleta.

Sobre las siete de la mañana de hoy, la Policía encontró dos cuerpos calcinados en una cuneta en la Ruta 1 a la altura del kilómetro 9.800.

Los cuerpos de dos hombres se encontraban dentro de un carro de bicicleta y habían sido rociados con varios litros de nafta. Ninguna de las dos personas, de entre 20 y 30 años, fue aún identificada.

Según las primeras pericias forenses cada uno de los cuerpos presentaba tres impactos de bala. Uno tenía disparos en la boca, tórax y en un brazo. Mientras que el otro, en ambos lados de la sien y en el tórax.

El lunes el Instituto Técnico Forense realizará la autopsia pero las fuentes consultadas dijeron que será muy difícil identificarlos.

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