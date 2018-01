Encontraron los restos del trabajador desaparecido tras incendio en fábrica

Debajo de una planchada encontraron los restos del trabajador que permanecía desaparecido luego de que se produjera la explisión de un reactor en la empresa Lanco S.A y que ocasionó un incendio en la fábrica.



Bomberos, una vez localizado el cuerpo, comenzó con las tareas de remoción, informó a través de su cuenta de Twitter el Ministerio del Interior.

Personal de Bomberos ubicó debajo de una planchada los restos del trabajador de la fábrica LANCO S.A., que permanecía desaparecido tras el incendio. En estos momentos realizan tareas de remoción. pic.twitter.com/fa2aTei1XR — UNICOM (@MI_UNICOM) 12 de enero de 2018

Personal de Bomberos trabajó desde las 11 de la mañana y hasta la noche de ayer para extinguir el fuego y evitar su propagación. La vocera señaló que en el lugar del incendio "había casi 100 toneladas de grasa pura y 2.000 litros de alcohol; era miles y miles de grados celsius de temperatura".

Vivone destacó que se pudo evitar la propagación del fuego a "un puesto lindero un puesto lindero, donde había miles de litros de un solvente especial que es muy tóxico". Manifestó que "si llegara a agarrar eso, habría sido muy complicado, por el desprendimiento de humo y la toxicidad que va por el aire".

Sin permiso

La vocera de Bomberos confirmó que Lanco S.A. no contaba con certificación de seguridad para operar en su planta industrial: "Tramitaron algo en el 2015, pero quedó por ahí".



Indicó que sí había medidas de seguridad como carros de extintores y "muchos miles de litros de agua", además de bocas de incendio "que no se pudieron usar por una falla puntual".



"El tener certificación no iba a evitar ese incidente. Iba a ayudar a tener medidas acordes: tener la distancia de seguridad pertinente, que determinados productos químicos no estén mezclados con otros, que no estén tan cerca de un punto de calor. Son muchos factores los que dan la certificación de Bomberos, no es solo poner extintores. Por eso es muy importante contar con la certificación, porque le va a dar un pantallazo específico de todos los riesgos que hay", señaló Vivone.



Causas y evacuados

A falta de una confirmación oficial de la Dirección Nacional de Bomberos, Vivone señaló que la explosión pudo producirse "por una falla mecánica, una falta en el mantenimiento, o un error de manipulación en la operación".



Señaló que cree que se trató de una falla mecánica, ya que "hubo una explosión total del reactor", aunque remarcó que "todavía no hay una determinación oficial".



Consultada sobre al situación de los vecinos de la zona, mencionó que "algunas vivienda fueron evacuadas", para evitar heridos en caso de que hubiera una propagación del fuego. Además "había una concentración importanísima de calor y humo, además de una toxicidad importante" en el lugar.