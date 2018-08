Enciso: “Carrera fracasó en el Ministerio del Interior"

Carlos Enciso, Intendente de Florida y líder del sector "Dale", del Partido Nacional, sigue apuntando a las elecciones nacionales de 2019 y realizó un encuentro con referentes de distintos departamentos en la mañana del sábado en Montevideo. En esta reunión afirmó que Charles Carrera fracasó en el Ministerio del Interior y también llamó a tener los brazos abiertos ya que "“sin el Partido Nacional es imposible , pero con el Partido Nacional no basta".

"Dale", movimiento que apoya la candidatura de Luis Lacalle Pou, adoptará una postura de apertura a distintos sectores y también a otros partidos, según expresó Enciso. "Hay que tener los brazos abiertos para abrazar a todos, de todos los colores. Lo que identifica a muchos compañeros no es solamente el poncho de Saravia, el sobretodo de Batlle, sino una gestión exitosa". Además agregó que "no podemos renovar el país si no renovamos nuestro Partido Nacional”.

Enciso también se refirió a las críticas de Charles Carrera con respecto a la propuesta de creación de una policía municipal. “El problema de Charles Carrera es que se viene a dar cuenta ahora y criticar ahora, algo que nosotros propusimos en 2015 y que estaba en nuestro programa de gobierno, con el cuál ganamos la Intendencia de Florida por segunda vez”, dijo y luego agregó: “Capaz en ese momento estaba muy atareado en el Ministerio del Interior y no tuvo tiempo de leerlo. Ahora, como Senador, se ve que tiene tiempo libre para escribir en Facebook en contra de soluciones que la gente pide a gritos”



Enciso también agregó que “fracasó en el Ministerio del Interior y lo único que hace es poner palos en la rueda a soluciones que la ciudadanía pide a gritos”, dijo a El País.