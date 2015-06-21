Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información

Encapuchados y armados asaltaron un supermercado

21/06/2015, 19:05
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Los tres delincuentes redujeron a los empleados y clientes. Robaron el dinero de las cajas y escaparon.

Tres individuos encapuchados y armados ingresaron anoche a un supermercado ubicado en las intersecciones de Uruguayana e Ingeniero Juan Alberto Capurro.

Bajo amenazas redujeron a los empleados y clientes; robaron el
dinero de las cajas registradoras y luego se escaparon, informa la Jefatura de Policía de Montevideo. 

No hubo lesionados. Trabaja en el hecho personal policial de zona II.

inseguridad ciudadana

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inseguridad

Te puede interesar