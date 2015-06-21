Encapuchados y armados asaltaron un supermercado
Los tres delincuentes redujeron a los empleados y clientes. Robaron el dinero de las cajas y escaparon.
Tres individuos encapuchados y armados ingresaron anoche a un supermercado ubicado en las intersecciones de Uruguayana e Ingeniero Juan Alberto Capurro.
Bajo amenazas redujeron a los empleados y clientes; robaron el
dinero de las cajas registradoras y luego se escaparon, informa la Jefatura de Policía de Montevideo.
No hubo lesionados. Trabaja en el hecho personal policial de zona II.
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