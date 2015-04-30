Encapuchados entraron a los tiros y robaron en una cancha de fútbol

Eran tres hombres que llegaron a pie sobre las 22:30 horas. Hacía cinco minutos que había comenzado un partido de fútbol 11 y luego de entrar a los tiros robaron todas las mochilas y bolsos de las personas que estaban en el lugar.

Sobre las 22:30 horas de anoche miércoles tres hombres con pasamontañas y armados entraron en una cancha de fútbol ubicada en Servando Gómez y Camino Carrasco, en Carrasco Norte, e interrumpieron un partido que recién había comenzado.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo lograron llevarse efectos personales de quienes estaban en el lugar, sin lastimar a nadie.

Pero dispararon varias veces.

"Hay que agradecer que no mataron ni hirieron a nadie, porque varios del equipo que los vieron dicen que ni siquiera dispararon al aire, que tiraban para adelante, a nosotros", cuenta una de las víctimas en una publicación de Facebook en el perfil de Directiva San Antonio.

Según publicación los delincuentes "se llevaron todas las mochilas y bolsos de nuestro equipo".

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