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El País Información

En un tiroteo un policía hirió de muerte a un rapiñero

19/03/2016, 23:49
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La Policía actuó en el caso de la rapiña contra los ancianos e hizo dos detenciones.
INCAUTACION CELULARES Y PASTA BASE,SECCIONAL 13,ND 20080117 - INES GUIMARAENS, PATRULLERO ,AUTO POLICIA 911
INES GUIMARAENS

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Olimar y Capital Tula, en el barrio Casavalle.

El violento episodio tuvo lugar en la jurisdicción perteneciente a la Seccional 17. Un efectivo policial intercambió disparos con tres rapiñeros, e hirió de muerte a uno de ellos. Luego de los disparos del efectivo, dos de los sospechosos se dieron a la fuga y están siendo buscados por la Policía. 

En el Hospital Español, horas más tarde, se constató la presencia de un individuo herido de bala, y desde la Policía se estima que puede ser uno de los sospechosos que se dieron a la fuga luego del enfrentamiento con la Policía. 

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La Policía actuó en el caso de la rapiña contra los ancianos e hizo dos detenciones.

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