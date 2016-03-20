En un tiroteo un policía hirió de muerte a un rapiñero
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Olimar y Capital Tula, en el barrio Casavalle.
El violento episodio tuvo lugar en la jurisdicción perteneciente a la Seccional 17. Un efectivo policial intercambió disparos con tres rapiñeros, e hirió de muerte a uno de ellos. Luego de los disparos del efectivo, dos de los sospechosos se dieron a la fuga y están siendo buscados por la Policía.
En el Hospital Español, horas más tarde, se constató la presencia de un individuo herido de bala, y desde la Policía se estima que puede ser uno de los sospechosos que se dieron a la fuga luego del enfrentamiento con la Policía.
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