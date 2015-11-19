En medio de la polémica por Uber, Rossi criticó el servicio del taxímetro

El ministro de Transporte dijo que se debe reconocer que el servicio en ese sector del transporte “ha decaído mucho” y que el taxímetro se ha “ganado” la impopularidad que tiene en la población.

La polémica que generó el posible arribo de la aplicación Uber a Uruguay continúa. Ahora se sumó a la discusión el ministro de Transporte, Víctor Rossi, quien criticó el servicio que brinda el taxímetro, al considerar que el mismo "ha decaído mucho" en los últimos tiempos.

Para el titular del MTOP, el sector del taxi debe reconocer que "faltan servicios y que otros no se cumplen con la regularidad necesaria". Para Rossi esos elementos "conspiran en esa impopularidad que tiene el sector en la población y que se ha ganado".

Al hablar sobre la intención de Uber de instalarse en Uruguay, el ministro consideró que se está "ante un fenómeno nuevo que aparece atractivo, que se apoya en tecnologías que no tenemos ninguna voluntad de negar, ni trabar, porque no es nuestra voluntad poner obstáculos al pleno ejercicio de la libertad".

Rossi, que realizó estas declaraciones en el almuerzo con empresarios de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), agregó que "tenemos que saber que esa nueva modalidad va a abrir, a desregular el sector e imponer modalidades, algunos con mucho éxito y seguridad y otras que no brindan esas características".

Rossi explicó que "en Uruguay junto con las nuevas modalidades se abrirán otras alternativas, no solo Uber".

Por otro lado, Javier Gomensoro, de Defensa de la Competencia, afirmó este miércoles en A Diario de El País TV que "si el servicio alternativo cumple la misma función" es bienvenido.

Patronal del taxi espera por el gobierno

"Los tiempos ahora los maneja el gobierno nacional", dijo a El País el presidente de la gremial de taximetristas, Oscar Dourado, al ser consultado sobre las siguientes medidas que podrían llevar adelante en caso de que Uber efectivamente comience a funcionar en Uruguay.

El presidente de la Patronal indicó que "no hay planificado nada" y que "se le dará tiempo al gobierno departamental y al nacional para que se expida sobre el tema".

Víctor Rossi en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros. Foto: captura Presidencia

el jerarca consideró que la aplicación ayudará a "desregular" el sector