En dos semanas se sabrá si hay petróleo

El gobierno recibirá en unas dos semanas una evaluación primaria respecto a si hay petróleo o no en el mar uruguayo, a unos 200 kilómetros de La Paloma. Lo está buscando desde marzo la empresa francesa Total a 6.000 metros de profundidad (se trata del pozo más profundo del mundo).

La multinacional, que está trabajando en Uruguay desde 2012, no ha querido dejar entrever si hay o no petróleo. La petrolera está tomando muestras que son enviadas para su análisis a Europa.

La cotización del petróleo relevante para Uruguay ronda hoy los US$ 50 el barril, tras estar en enero pasado en US$ 27. Los cálculos de las empresas que han estudiado las posibilidades de que haya petróleo, estiman que el costo de extraerlo en aguas profundas como las de Uruguay, es de un mínimo de US$ 70 por barril. La búsqueda se está realizando en lo que se conoce como el bloque 14, un área de 6.690 kilómetros cuadrados sobre el océano Atlántico, a unos 200 kilómetros de la costa y a 400 de Montevideo.

De acuerdo con el plan de negocios, si se confirma que hay petróleo o gas entonces se deberán hacer entre 18 y 30 pozos adicionales. Esto implicará hacer una inversión de entre US$ 6.000 millones y US$ 20.000 millones, dependiendo de si se trata de gas natural o petróleo. Esta operativa demandará entre tres y cuatro años. Luego se iniciaría una fase comercial.

Antes del inicio de las perforaciones el presidente Tabaré Vázquez y sus cuatro predecesores —los colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, el nacionalista Luis Alberto Lacalle y el frenteamplista José Mujica—, se reunieron en la residencia oficial de Suárez para escuchar un informe de los representantes de Total y acordar la preservación del eventual recurso para las futuras generaciones, por encima de banderas partidarias además de generar una política de Estado. El gobierno maneja la idea de crear un fondo anticíclico con los recursos que el Estado obtenga con la explotación.

Las empresas petroleras Total y Exxon-Mobil de Estados Unidos accedieron a la posibilidad de explorar en la plataforma marítima uruguaya luego de un proceso de cuatro años de trabajo, que comenzó con el lanzamiento de la Ronda Uruguay II y prosiguió con la firma del contrato respectivo con Ancap.

estudios que se realizan en el océano son costosos; hay incertidumbre. Foto: F. Flores

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