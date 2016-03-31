En Cerro Largo hubo 5 robos a escuelas

El último ocurrió el domingo de Pascua en una escuela rural.

Desde el año pasado, los robos a escuelas no dan tregua al departamento de Cerro Largo. Ahora robaron en otra escuela rural, la 116 de Paso Talavera.

El año pasado habían robado en la escuela de Cuchilla de Cambota que, durante las vacaciones, fue visitada dos veces y saqueada. Se cargaron la cocina, heladeras y demás electrodomésticos.

En las escuelas 104 de Saldaña y la 49 de Sarandí de Barceló, las aberturas fueron violentadas y robadas.

Se llevaron los paneles solares y las baterías. Las escuelas estuvieron sin luz durante algunos días. Además, los ladrones se llevaron comestibles con los que se cocina para los niños y los maestros.

De la escuela N° 104 los ladrones se llevaron 15 kilos de arroz y 15 de azúcar, 5 kilos de leche en polvo, 5 kilos de cocoa y fideos.

Por ahora no hay elementos que puedan vincular los distintos hechos, aunque las escuelas quedan muy cerca una de la otra, en las inmediaciones de la Ruta 26.

El último robo tuvo lugar el domingo de Pascua en la Escuela Rural N° 116.

"Cuando la maestra directora llegó al local escolar para retomar las clases, luego del asueto de Semana de Turismo, constató que desconocidos habían ingresado al lugar", dijo el maestro Rubén Curbelo. Cuando los centros escolares que están ubicados en lugares estratégicos quedan vacíos, están expuestos a este tipo de hechos.

"Hubo invasión del local, lamentablemente con destrozos y sustracción de algunos elementos como el teléfono", sostuvo Curbelo.

INSEGURIDAD CIUDADANA