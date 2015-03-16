En 2014 hubo 50 operativos de droga en Cerro Largo

El jefe de Policía de Cerro Largo, José Olivera, dio órdenes a su personal de atacar fuertemente las bocas de venta de drogas. En 2014 se llevaron a cabo 50 procedimientos, todos con éxito y con varios procesamientos, desbaratando una treintena de bocas de venta de pasta base, marihuana y cocaína, según datos divulgados por el Ministerio de Interior.

Además de la incautación de drogas, en este período se encontraron vehículos procedentes de Paraguay y Brasil que habitualmente pasaban por Cerro Largo con destino al sur y el este del país.

Un ejemplo fue el que ocurrió en la madrugada del sábado: la Brigada antidrogas de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, con el apoyo de sus pares de Radio Patrulla, Investigaciones y Grupo GARRA, iniciaron una investigación en la que detuvieron a siete individuos.

En ese marco fueron incautados 250 gramos de marihuana y otro tanto de cocaína.

Tras un allanamiento con orden judicial mediante, fueron incautadas también tres motocicletas, lo que derivó en el procesamiento con prisión de un hombre identificado con las iniciales J.J.C.L., de 30 años de edad, imputado por el delito de suministro de estupefacientes prohibidos en calidad de autor.

EN ACEGUÁ.

El último operativo importante fue en noviembre del año pasado.

Una pareja de argentinos (nacionalizados paraguayos) fue detenida por efectivos uruguayos cuando pretendía ingresar a nuestro país con 150 kilos de marihuana.

El vehículo con el cargamento ilegal ingresó por la fronteriza ciudad norteña de Aceguá. En los últimos cuatro años, cayeron siete cargamentos de marihuana en el tramo de Melo a Aceguá.

Marihuana es también la droga más consumida. Foto: María Inés Hiriart.

Un procedimiento, el sábado, terminó con un hombre preso