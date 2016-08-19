El Suatt y las "narices rotas" por la mampara

El secretario general del sindicato de trabajadores del taxi, Carlos Silva, salió en defensa de la mampara durante una entrevista en El País TV y sentenció que "los trabajadores no somos los responsables de las narices rotas"; reconoció que las hay, y expresó su "comprensión y solidaridad" con los lesionados.

El Suatt reiteró que "no es negociable" el retiro de la mampara de los coches. "Si quieren tocar la mampara, hay huelga", dijo el dirigente Ernesto Barrios.

El conflicto se declaró luego de que la patronal del taxi, por boca de Oscar Dourado, manifestara su disposición a que la colocación de la mampara sea opcional y no obligatoria, como ocurre hoy en Montevideo.

El elemento, colocado a 20 centímetros del rostro de los pasajeros del asiento trasero, ha generado múltiples críticas de los usuarios a raíz de las lesiones que se producen en casos de accidente o de frenadas súbitas. Es una de las desventajas que tienen los taxis de Montevideo en la competencia con Uber.

En tanto, Dourado se despidió ayer de la presidencia de la Gremial Única del Taxi, al cumplirse su período.

En su lugar asumió Francisco Salanova, un declarado combatiente anti Uber.

CONFLICTO EN EL TAXI