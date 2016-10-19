El Suatt se moviliza y quema cubiertas bajo lluvia contra Uber

A las 19 horas dio inicio una marcha que pasa por el Palacio Legislativo, el edificio de Presidencia y la Intendencia de Montevideo.

ElSindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt)comenzóa las 16 horas un paro que continuó con una movilización desde las 19 horas, que pasará por el Palacio Legislativo, la Intendencia de Montevideo y el edificio de Presidencia, según detalló en un comunicado de prensa el dirigente Ernesto Barrios.

El plenario del Suatt resolvió el pasado martes levar a cabo el paro hoy.Los sindicalitas se concentraron en su sede, ubicada enClemente César y Marmarajá (Aguada), para luego iniciar el desplazamiento. Al pasar por el Palacio Legislativo, cortaron la calle quemando cubiertas.



Si no puede ver el video haga click aquí.

El lema del nuevo paro es en "contra Uber y la ultra flexibilización de las relaciones laborales y de prestación de servicios", en el marco de la tercera etapa de medidas que han desarrollado por el conflicto con la aplicación de vehículos autónomos.

La empresa Uber comenzó a operar en Uruguay el 19 de noviembre de 2015. Desde entonces, los conflictos tanto con la Patronal del taxi (CPATU) como con el Suatt no han cesado.

Según han indicado los empresarios (CPATU), los taxistas han perdido el 50% de los viajes y los remiseros el 80% del mercado.Quien a fines de 2015 ganaba cerca de $ 21.000, hoy obtiene $ 15.000.

En algunos casos, los que trabajaban más horas para llegar a sacar $ 1.000 al día retornan a su casa con poco más de $ 500, según han informado taxistas en un informe publicado por El País el pasado 9 de octubre.

Hay conductores que están enviando su currículum a emergencias móviles o empresas de seguridad, y otros que trabajaban para complementar el salario del empleo principal terminan abandonando el taxi.

Más de 6.700 personas usan Uber a diario en Montevideo.



El Suatt quemó cubiertas en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Foto: @santiagobarizo / Twitter.

TRANSPORTE