El sindicato denuncia "presión" para pasar liceales

Rechazan resolución del Consejo de Secundaria y dicen que “va a repetir el que tenga que repetir”.

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES-Montevideo) denunció "presiones" por parte de las autoridades de Secundaria para que se promueva a alumnos que deberían repetir el grado. El gremio sostuvo que los inspectores están todo el año instando que se promueva a la mayor cantidad de estudiantes posible.

"El Consejo de Educación Secundaria (CES) quiere intervenir por decreto la libertad de cátedra", dijo a El País el dirigente de ADES, Luis Martínez.

En tanto, el presidente del sindicato, Emiliano Mandacen, señaló a El País que "durante todo el año el cuerpo inspectivo presiona a los docentes para que pasen a todos los alumnos de grado", y añadió que una nueva resolución del CES, que fue publicada ayer por El País, "es un paso más" en este sentido.

El documento del 5 de octubre de este año, que fue publicado ayer por El País, establece que "en caso de insuficiencia" por parte de los alumnos "en el período comprendido entre el 3 y el 10 de diciembre (los profesores) acompañarán la culminación de esta trayectoria para alcanzar los resultados satisfactorios".

Advierte que hasta el 3 de diciembre los profesores deberán diferenciar entre "alumnos promovidos en la asignatura" y "alumnos que no alcanzaron los niveles de suficiencia y deben concurrir hasta el 10 de diciembre de 2016".

El CES apuesta a que en esa semana los estudiantes puedan "superar las insuficiencias" y promover, o de lo contrario ya "ser preparados para las instancias de exámenes".

"Es un pensamiento mágico pensar que los alumnos que no están para pasar puedan revertir su situación en una semana. El comunicado debería decir solo que se los va a ayudar a preparar los exámenes, pero como el CES tiene síndrome de grandeza saca este comunicado que parece decir que en esa semana se va a evitar una repetición", señaló Mandacen.

El sindicalista añadió que "como esa circular no puede estar por encima del régimen de pasaje de grado, los docentes van a hacer lo que tengan que hacer. Va a pasar el que tenga que pasar y el que no, no va a pasar".

Común.

Los dirigentes sindicales sostuvieron que los profesores siempre trabajan la última semana focalizados en los alumnos que han logrado menos resultados. Pero aclararon que no para evitar que repitan, sino para ayudarlos a ordenar la preparación de exámenes. Y dijeron que a los otros alumnos, los que ya se sabe que van a pasar de año, se les suele decir que vayan para su casas.

"Lo que hace el profesor en esa semana es preguntarle al alumno: ¿Tenés los materiales? ¿Los podés conseguir? ¿Querés que te los traiga yo? ¿Tenés el cuaderno completo? Si no lo tiene se le consigue el de alguien que sí lo tenga. Después que sabés que el alumno tiene todo para estudiar le podés dar un cuestionario con 15 preguntas para orientarlo sobre lo que tiene que saber sí o sí", contó en tanto a El País el dirigente Julio Moreira, que es profesor de Filosofía. Algunos centros también se contactan con las familias para informarles sobre los exámenes que deberán rendir los estudiantes.

Martínez, que dicta Historia, sostuvo que "promover a un alumno por cursar una semana más es estafarlo, engañarlo, robarle la posibilidad de que pueda aprender lo que no aprendió". Mandacen añadió que "más o menos a mitad de año ya se sabe quién va a pasar y quién no".

El documento de Secundaria establece que lo que se busca es generar políticas "en el marco de los ejes estratégicos para el quinquenio Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) - CES (...) atendiendo especialmente la protección de trayectorias, focalizando la singularidad del estudiante". Justamente uno de los logros que se propone el gobierno de la educación es que la promoción en el Ciclo Básico llegue al 100%; hoy está en un 73,2%.

"No tienen un plan", sostiene experto.

"La vieja reparación que existía antes en Secundaria eran semanas, no una semana. Las autoridades educativas no tienen un plan, no tienen decisiones bien pensadas", dijo a El País TV el especialista en educación del Partido Nacional, Pablo da Silveira, en referencia a la resolución del CES. "Esto empezó hace algunos años en Primaria. Se ejerce a través de los inspectores presión para pasar a los chicos. La repetición cayó, pero no se está aprendiendo más", añadió.

Resolución del Consejo de Secundaria molestó al sindicato. Foto: F. Ponzetto

POLÉMICA POR REPETICIONES EN SECUNDARIA