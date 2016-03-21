El sindicato del Taxi se moviliza contra lo acordado entre Patronal y Bonomi

El Suatt indica que las cámaras en los vehículos y el GPS conectado al botón de pánico no sirven de nada para mejorar la seguridad de los conductores.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realiza este lunes una concentración en avenida Libertador y Mercedes, en rechazo a las medidas de seguridad promovidas por el Ministerio del Interior y la Gremial del Taxi, que consisten en implementar cámaras y en los vehículos y un GPS a los botones de pánico.

El sindicato entiende que estas medidas son "una farsa de (Eduardo) Bonomi y (Oscar) Dourado" que no sirven de nada para garantizar la seguridad de los conductores. La propuesta de los sindicalistas es que se blinde el espacio delantero para el chofer, desde la ventanilla hasta el parabrisas. El vocero Ary Wiedemann señaló a El País que, sin embargo, están dispuestos a estudiar otras propuestas.



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La Gremial y el Ministerio del Interior firmarán el convenio por el servicio de GPS conectado al botón de pánico este lunes. Dourado indicó que la herramienta demorará unos días en comenzar a utilizarse. Su implementación ya se había anunciado en diciembre de 2015.

El sábado pasado, el Suatt resolvió en asamblea trabajar a reglamento con jornadas de 8 horas y no prestar servicio por tiempo indeterminado entre las 00:00 y las 06:00. El dirigente sindical Ary Wiedemann informó que esto significa que todos los trabajadores del taxi afiliados al Suatt realizarán dos turnos de ocho horas y dejarán de trabajar todas las noches.

La medida responde a los últimos casos de violencia hacia taxistas, como el que ocurrió en Punta de Rieles la semana pasada, que acabó con la vida de Fernando González.

El sindicato del Taxi se concentra en avenida Libertador. Foto: Captura.

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