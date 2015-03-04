El senador Michelini otra vez víctima de un robo

Apocas horas de que Eduardo Bonomi reasumiera como ministro del Interior y ratificara el compromiso del presidente Tabaré Vázquez de bajar las rapiñas en un 30% en el período, el senador oficialista Rafael Michelini fue víctima de otro robo, esta vez en una parrillada del Barrio Sur.

A la una de la mañana de ayer, tres delincuentes entraron a una parrillada —ubicada en Carlos Gardel y Paraguay— donde solo estaban ocupadas dos mesas por clientes. En una de ellas cenaba Michelini con un grupo de personas entre las que se encontraba su pareja, su suegra y cuñada.

Los hombres, de unos 25 años de edad, arrojaron gas pimienta y se encerraron en el baño; luego fueron hasta la caja registradora y reclamaron el dinero de la recaudación, alrededor de unos $ 7.000. También se llevaron el celular de uno de los dueños.

Luego de retirar el dinero de la caja, los delincuentes le robaron a los clientes, entre los que estaba Michelini. Bajo la amenaza de "¡dame la plata o te quemo!" le sacaron entre $ 4.000 y $ 5.000 al senador del Nuevo Espacio y $ 1.000 a una clienta de la otra mesa, contó a El País un testigo.

Enseguida se fugaron en un automóvil de color rojo ayudados por un tercero que oficiaba de "campana" en la vereda frente a la parrillada.

Luego de que huyeran los delincuentes, el senador llamó a la Policía para realizar la denuncia y a los pocos minutos los efectivos se hicieron presentes en el lugar. Durante la madrugada, los efectivos buscaron a los delincuentes por el barrio de La Teja.

Esta es la segunda vez que Michelini es víctima de un delito. En julio de 2014 el senador fue baleado frente a su domicilio. La Policía que investigaba el caso trabajaba sobre la hipótesis de una rapiña.

El 21 de julio a las 22:15, Michelini arribó a su domicilio ubicado en Luis Lamas y La Gaceta, en Pocitos. Venía de hacer las compras en el supermercado. Cuando bajó de su vehículo, cuatro hombres lo abordaron. Hubo insultos y los vecinos escucharon entre dos y tres disparos. Michelini se resistió y uno de los disparos dio en la pierna derecha del senador. Según fuentes policiales, los rapiñeros pretendían que Michelini les entregara las llaves de su vehículo y escaparon apenas el senador quedó herido.

Aunque se trabajó sobre la hipótesis de una rapiña, nunca se conoció el autor del disparo. En esa oportunidad, Michelini fue internado en el Hospital Británico. El legislador agradeció en Twitter el apoyo recibido sin dar detalles.

Resultados.

Tras ser confirmado por el presidente Tabaré Vázquez como ministro del Interior, Bonomi mostró que está apurado por obtener resultados y trasmitió a los presentes en su asunción que "las cosas van a ser distintas" y "se van a exigir resultados".

Bonomi también anunció un combate enérgico al "narcomenudeo" y en especial a las "bocas" de venta de "pasta base", porque se ha comprobado que existe una relación directa entre su existencia y el incremento de las rapiñas en las zonas cercanas.

Para lograr este objetivo, dijo que en esta misma semana se instrumentarán cambios en el patrullaje, se incrementará el control de armas y motos y se realizarán más tareas de inteligencia para impedir esos delitos.

Caso Layera: anuncian un procesado

El lunes el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que hay una persona procesada por el robo a la casa del jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, en noviembre de 2014. En ese momento Bonomi atribuyó el robo a personas que perseguían intereses electorales, en medio de la campaña. El tema llevó a una interpelación en la comisión permanente en febrero.

Los políticos que fueron víctimas de delitos

El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) no es el único político que fue víctima de delito en los últimos tiempos.

El año pasado, el vicepresidente Raúl Sendic fue víctima de dos robos a su camioneta. Una vez en Punta Carretas y otra en Carrasco, donde le sustrajeron una tablet y una laptop.

En julio de 2014, la exministra de Interior y exdiputada socialista Daisy Tourné, fue rapiñada en un semáforo de Monte Caseros y Garibaldi, en La Blanqueada, cuando un hombre le rompió el vidrio de su vehículo.

Por su parte, la actual ministra de Educación, María Julia Muñoz, fue asaltada en el Cerro ese mismo mes, mientras participa de una recorrida de campaña electoral junto al presidente Tabaré Vázquez.

También en julio del año pasado, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, recibió la llamada de un vecino avisándole que delincuentes habían entrado a su casa de Malvín Norte y le habían robado varios objetos de valor. Mieres dijo que esta fue la cuarta vez que le robaron en su domicilio.

A su vez, el exdiputado colorado Fitzgerald Cantero fue rapiñado en el 2014 por un ciudadano dominicano que fue procesado con prisión por el delito de rapiñas reiteradas.

En los últimos años varias figuras políticas han sido víctimas de robos. Entre ellas el exvicepresidente Danilo Astori, el senador nacionalista Jorge Larrañaga y el socialista Daniel Martínez; así como los exlegisladores Sergio Abreu y Jorge Saravia.

Efectivos policiales frente al domicilio de Michelini en julio de 2014. Foto: G. Pérez

Lo atacaron de noche en una parrillada con gas pimienta